Уже более 30 лет Харьковский ЛитМузей объединяет вокруг себя художников и исследователей, открывает литературные страницы, которые десятилетиями пыталась уничтожить советская власть, и реализует проекты, которые развивают культуру сегодня.

Его историю рассказал Ukraїner. Идея создания ЛитМузея появилась еще в начале 1930-х. Тогда Харьков был столицей Украинской ССР, где бурлила культурная жизнь.

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От дома "Слово" к ЛитМузею

Развивалось направление украинского футуризма, выходил в свет журнал "Новая генерация" с текстами авангардных поэтов, дом "Слово" стал творческим центром писателей.

Впрочем, ЛитМузей, созданный в 1932 году, полноценно так и не заработал. Волна сталинских репрессий унесла плеяду культурных деятелей и прервала украинский литературный процесс на несколько десятилетий.

Только в 1988 году городские власти выделили под музей частную усадьбу начала ХХ века. Так Литературный музей в Харькове произошел. Первая его большая выставка была посвящена именно "расстрелянному возрождению".

Музей после 1990-х и сегодня

В 1990-е вокруг ЛитМузея начали объединяться молодые художники и он стал центром культурной жизни Харькова. Артефакты же 1990-х годов представлены в отдельной комнате музея.

Справка. Среди них – коллажи литературной группировки "Красная Фира", самиздатский сборник Сергея Жадана "Розовый дегенерат", газеты и журналы, которые тогда печатали литераторы.

"Еще с 90-х это место было особенным для литературной, культурной, жизни Харькова. И сегодня оно и дальше держит на себе эту функцию", – рассказал харьковский поэт, музыкант и частый резидент музея Иван Сенин.

Очень приятно, что здесь работают люди, для которых это не случайное место, и они понимают, почему они и для чего они здесь,

– отметил он.

В экспозиции музея можно проследить, как во времена СССР усиливалась и ослаблялась цензура, как формировалась диаспора за рубежом и там выдавала свои тексты, какие изменения произошли в 1980 – 1990 годы.

Что происходит в музее

Постоянной выставкой Литмузея является "путешествие за счастьем", посвященное философским идеям Григория Сковороды, который длительное время жил и преподавал в Харькове. В отдельном пространстве проводятся также выставки для детей.

Часть экспозиции "Путешествие за счастьем" / Фото Ukraїner, Михаил Чубун

Кроме хранения фондов, которые насчитывают более 40 тысяч экспонатов, проведения интерактивных выставок, проектов и событий, ЛитМузей с 2018 года вместе с PEN Ukraine проводит Харьковскую литературную резиденцию.

С 2020 года ее участники имеют возможность в течение месяца жить в доме "Слово", работая над своими текстами.

Мы всегда позиционировали себя как такой живой музей, потому что у нас всегда разная аудитория, разные мероприятия,

– добавила Ольга Ризниченко, ведущая специалистка музея.

"У нас нет одной постоянной экспозиции, как во многих музеях, где ты за 30 лет видишь одно и то же самое, – добавила эксперт.

Больше о Харьковском ЛитМузее: смотрите видео Ukraїner

Напомним, Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.