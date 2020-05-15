Что происходит в метро Киева в период карантина: красноречивое видео

Пока метро Киева в период карантина приостановило работу и не перевозит пассажиров, в нем все же не прекращается жизнь. В частности, в киевской подземке сейчас идут все необходимые работы по обновлению и содержание инфраструктуры.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время традиционного видеобрифинга 15 мая. Видео мероприятия транслировала на ютьюбе Киевская городская государственная администрация.

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Какие сейчас работы проводятся в метро Киева

замена рельсов



ремонт эскалаторов и вагонов



и тому подобное

Также, по словам, Кличко начали работу по программе доступности на станциях Лукьяновская и Сырец.

В частности, там планируют:

обустроить тактильные полосы,

установить навигацию,

заменить вход, чтобы маломобильные граждане имели мобильный доступ.

Кроме того, в киевском метрополитене регулярно происходит дезинфекция.

Что дезинфицируют в метро Киева

Поезда,

Вестибюли,

Кассы,

Платформы на станциях.

Кличко отметил, что после возобновления работы подземки эти меры значительно усилят.

Также он показал видео, как выглядит сегодня метро столицы. Мэр Киева побывал на двух станциях подземки.

Что касается метро. Мы – готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать,

– констатировал Кличко.

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Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин , потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продолжат.

, потом его продлили до 22 мая. Однако, есть вероятность что и после этой даты карантин продолжат. Уже с 11 мая Украина начала ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина .

. Второй этап выхода Украины из карантина должна стартовать 22 мая . В его рамках должны открыть детские сады, возобновить проведение спортивных соревнований и работу общественного транспорта .

. В его рамках должны открыть детские сады, возобновить проведение спортивных соревнований и . По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее , чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет.

, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина речь не идет. С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочный режим и соблюдение дистанции.

. А 14 числа . Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочный режим и соблюдение дистанции. По состоянию на 15 мая в Украине подтвердили 17 330 случаев COVID-19. 4473 человека выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 476 инфицированных умерли.

План возобновления транспортного сообщения / Инфографика 24 канала