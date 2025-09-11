В Украине воюют тысячи иностранных добровольцев, среди которых и американцы. Они помогают Вооруженным Силам, но их статус не закреплен на уровне союзников. В то время как их признание могло бы повлиять на войну против России.

В частности, как предположил ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала, их официальное признание могло бы существенно изменить ход войны. Он также отметил значение преимущества в воздухе, которое способно лишить российскую армию возможности для сопротивления.

Американские добровольцы как сигнал для Кремля

Во время интервью прозвучало мнение, что официальное представление американских добровольцев резко изменило бы ситуацию на фронте. Левандовский согласился с этим предположением, добавив важную деталь.

Для этого даже не понадобились бы американские наземные войска,

– сказал ветеран.

Ветеран привел пример недавнего удара Израиля по объектам в Тегеране. Он отметил, что иранская система ПВО была создана с помощью российских специалистов, которые убеждали местные власти в ее надежности и способности противостоять армии, подготовленной по стандартам НАТО.

Израильтяне, которые были вооружены F-35 и современными американскими системами, прорвали иранскую противовоздушную оборону, и те не оказали никакого сопротивления. Израиль не потерял ни одного самолета,

– отметил он.

По мнению Левандовского, этот случай продемонстрировал, что даже новейшие комплексы, которые Россия экспортирует своим партнерам, не выдерживают противостояния с современными западными технологиями.

Вывод из примера Израиля, подчеркнул ветеран, заключается в решающем значении контроля над небом. Именно он определяет успех обороны или наступления в современных конфликтах.

Стало очевидно, что господство в воздухе все еще может быть решающим фактором, если есть технологии, способные преодолевать системы ПВО,

– подчеркнул ветеран.

Он считает, что даже частичное применение американской авиации в пределах оккупированных территорий Украины сделало бы российскую армию беззащитной. Такой сценарий мог бы существенно сократить продолжительность войны.

Иностранные войска в Украине: какие шаги готовят союзники