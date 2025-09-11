Ветеран из США сказал, что может полностью изменить ход войны в Украине
- Ветеран армии США Пол Левандовский считает, что официальное признание американских добровольцев в Украине могло бы существенно изменить ход войны.
- Левандовский подчеркнул значение контроля над небом, заявив, что даже частичное применение американской авиации может сделать российскую армию беззащитной.
В Украине воюют тысячи иностранных добровольцев, среди которых и американцы. Они помогают Вооруженным Силам, но их статус не закреплен на уровне союзников. В то время как их признание могло бы повлиять на войну против России.
В частности, как предположил ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала, их официальное признание могло бы существенно изменить ход войны. Он также отметил значение преимущества в воздухе, которое способно лишить российскую армию возможности для сопротивления.
Смотрите также "ВСУ выдохнутся быстрее, чем экономика России": насколько реалистичен новый расчет Путина
Американские добровольцы как сигнал для Кремля
Во время интервью прозвучало мнение, что официальное представление американских добровольцев резко изменило бы ситуацию на фронте. Левандовский согласился с этим предположением, добавив важную деталь.
Для этого даже не понадобились бы американские наземные войска,
– сказал ветеран.
Ветеран привел пример недавнего удара Израиля по объектам в Тегеране. Он отметил, что иранская система ПВО была создана с помощью российских специалистов, которые убеждали местные власти в ее надежности и способности противостоять армии, подготовленной по стандартам НАТО.
Израильтяне, которые были вооружены F-35 и современными американскими системами, прорвали иранскую противовоздушную оборону, и те не оказали никакого сопротивления. Израиль не потерял ни одного самолета,
– отметил он.
По мнению Левандовского, этот случай продемонстрировал, что даже новейшие комплексы, которые Россия экспортирует своим партнерам, не выдерживают противостояния с современными западными технологиями.
Вывод из примера Израиля, подчеркнул ветеран, заключается в решающем значении контроля над небом. Именно он определяет успех обороны или наступления в современных конфликтах.
Стало очевидно, что господство в воздухе все еще может быть решающим фактором, если есть технологии, способные преодолевать системы ПВО,
– подчеркнул ветеран.
Он считает, что даже частичное применение американской авиации в пределах оккупированных территорий Украины сделало бы российскую армию беззащитной. Такой сценарий мог бы существенно сократить продолжительность войны.
Иностранные войска в Украине: какие шаги готовят союзники
- На встрече в Париже участники "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Окончательного согласия по отправке войск не достигли, но более 20 стран выразили готовность присоединиться к усилению обороны.
- Часть государств планирует предоставить контингенты после завершения боевых действий, другие готовы обеспечить поддержку в виде логистики, контроля в воздухе или на море. США, по предварительным планам, могут предоставить разведывательные возможности и прикрытие с воздуха.
- Обсуждается стратегия превращения Украины в "дикобраза" – государство, способное самостоятельно отразить повторную агрессию. Она предусматривает создание многонациональных сил, масштабное усиление ПВО и новые санкции против России.