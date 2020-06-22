Еда, алкоголь, транспорт: на что украинцы тратят больше всего денег
Государственная служба статистика подсчитала, на что украинцы тратили больше денег в первом квартале 2020 года, который затрагивает и начало карантина. Всего украинцы потратили за 3 месяца более 733 миллиарда гривен, 40% из которых – на еду и безалкогольные напитки.
Також до основних витрат українців належать житло, й комунальні послуги, транспорт, алкоголь і цигарки й охорона здоров'я. Такі дані наводить Державна служба статистики.
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На що українці витрачають найбільше грошей:
- їжа й безалкогольні напої – 293 мільярди гривень або 40%;
- житло й комунальні послуги – 119 мільярдів гривень або 16%;
- транспорт – 62 мільярди гривень або 8,5%;
- алкоголь, цигарки й наркотики – 52 мільярди гривень або 7,1%;
- охорона здоров'я – 44 мільярди гривень або 6%;
- одяг і взуття – майже 35 мільярдів гривень або 4,7%;
- побутова техніка й предмети домашнього вжитку – 24 мільярди або 3,3%;
- відпочинок і культура – майже 24 мільярди або 3,2%;
- ресторани й готелі – 19 мільярдів або 2,6%;
- зв'язок – 18,6 мільярда гривень або 2,4%;
- освіта – 9,6 мільярда або 1,4%;
- інші витрати – понад 31 мільярд або 4,4%.