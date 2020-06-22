На що українці витрачають найбільше грошей / ілюстративне фото

Государственная служба статистика подсчитала, на что украинцы тратили больше денег в первом квартале 2020 года, который затрагивает и начало карантина. Всего украинцы потратили за 3 месяца более 733 миллиарда гривен, 40% из которых – на еду и безалкогольные напитки.