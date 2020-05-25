Во что "влезла" Аргентина, или Как Украина лучше не делать

Пример Аргентины, пример Ливана, где дефолт привел к массовым протестам на улицах столицы, когда протестующие сжигали все, что попадалось на глаза, как бы намекает, что это плохой путь.

Аргентина опять не платит по долгам. Сюрприз. Переговоры о реструктуризации Аргентина начала довольно давно, но только сейчас наступил момент невыплаты платежа. И страну можно поздравить с почти юбилейным, девятым дефолтом. Читайте также: Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны

Как США и Аргентина разошлись по пути

Можно приводить пример Аргентины, которая в 9-й раз допускает дефолт, но все еще существует, и к ней каждый раз возвращаются инвесторы. А можно вспомнить, что в 20-й век Аргентина и США вошли с одинаковыми стартовыми позициями. Но потом что-то пошло не так. И каждый выбрал свой путь.

Путь Аргентины — путь социального популизма, который не работает. Вернее, он именно так и работает. Дефолт за дефолтом. В итоге, ты по-прежнему остаешься бедной латиноамериканской страной. И платишь дорого за свои долги. И в момент кризиса все бегут из Аргентины в США, продают песо и покупают доллары, продают аргентинские ценные бумаги и покупают американские.

Плата за путь дефолта — это не смерть. Нет. Это просто вечное прозябание. И разговоры о сумасшедшем потенциале. Который, правда, никак не дается реализовать.

Почему ивесторы возвращаются?

Инвесторы возвращаются после дефолта. Да. Потому что в мире много денег и их куда-то надо девать. Почему инвесторы возвращаются в такие страны, как Аргентина? Потому что такие страны как Аргентина готовы платить за деньги инвесторов в пять раз больше, чем страны, которые дефолтов не допускают. Плата за риск. Которая ложится на плечи аргентинских налогоплательщиков. Как на них же и ложатся последствия дефолта.

Сейчас Аргентина в очередной раз находится в переговорах с кредиторами. Просит списать долг. Частично. При этом еще пять лет назад Аргентина была любимицей инвесторов в развивающиеся рынки. Там пришел прогрессивный президент, который сменил популистку и подружку Путина. Он делал правильные рыночные реформы. Боролся с коррупцией. Инвесторы очень любили эту новую Аргентину. Более того, это новая Аргентина даже смогла разместить 100-летний бонд. Облигации со сроком обращения 100 лет. Украине такое может только сниться.

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Почему инвесторы так любят Аргентину?

Потому что Аргентине повезло быть недалеко от США. Тот же часовой пояс, что и Нью-Йорк. Удобно. Много испаноязычных управляющих портфелями в США. Удобно. Проще, чем инвестировать в далекие страны Азии, Африки или непонятно где расположенную Украину. А США — это центр финансового мира. Именно там сосредоточены деньги. Именно туда надо приходить за ними. В США, не в Аргентину. Хотя, можно повториться, 100 лет назад их шансы были равны, а позиции подобны.

Но аргентинские избиратели не любят рыночные реформы. В итоге, они вернули в кресло президента популиста, друга подружки Путина, и Аргентина пошла по привычному пути.

Вернутся ли еще инвесторы в Аргентину?

Да. Вернутся. И снова попросят дорого за свои деньги. И снова аргентинцы будут платить. Будет ли следующий дефолт? Никто не знает, все зависит от выбора аргентинских налогоплательщиков.

А им, наверное, нравится. С момента как они решили вернуть популиста, курс аргентинского песо упал почти в два раза и сейчас продолжает скользить вниз. Еще летом 2019 года за 1 доллар давали около 45 песо, сейчас — почти 70. Как у всех популистов появляются валютные ограничения, а они приводят к черному рынку, где курс уже под 100 песо за доллар. Вот она стоимость выбора популизма. И вот она стоимость выбора дефолта.

Когда вы выбираете путь дефолтов, вы платите дважды. Первый раз — вы очень дорого платите за новые долги. А что бы там не говорили, все страны мира постоянно привлекают долг. Именно так работает мировая экономика. И если старые долги вы гасите просто привлекая новые долги, не тратя на это деньги налогоплательщиков, то проценты по долгу как раз ложатся на плечи граждан. В итоге, за радость кинуть кредитора вы не получаете ничего (вы бы все равно платили чужими деньгами), но платите за это гораздо более высокими процентами. Платите в пять раз больше. Кто-то в 10 раз больше. А потом вы еще платите последствиями дефолта. Потому что дефолт не проходит бесследно.

В один из прошлых дефолтов Аргентине пришлось выводить на улицы танки. Чтобы унять радующихся граждан, которые, видимо, решили станцевать праздничное танго по случаю, что все их вклады в долларах за ночь превратились во вклады в песо, по курсу, которое выбрало их любимое правительство. Сейчас аргентинцы платят новым курсом песо. И это еще нет дефолта. Идет реструктуризация, и правительство надеется договориться полюбовно. Пока надеется.

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Пример Аргентины, пример Ливана, где дефолт привел к массовым протестам на улицах столицы, когда протестующие сжигали все, что попадалось на глаза, как бы намекает, что это плохой путь. Но раз за разом в Украине люди продолжают предлагать не платить по долгам. И да, путь Аргентины веселее, чем путь США. И результат чувствуется не сразу. Но так всегда. Есть простые ответы на сложные вопросы. Которые не работают. И есть долгий сложный путь к успеху. Где надо работать и работать. И думать. Последнее, судя по всему, самое сложное.