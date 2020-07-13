В проект постановления о проведении местных выборов профильный комитет Верховной Рады планирует внести изменения, которые будут касаться выборов в районные советы.

Такую информацию озвучил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента. Об этом сообщило издание "Новое время".

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Он сообщил, что надо срочно созвать комитет из-за постановления об объявлении выборов.

Надо, чтобы в зал вышло уточненное постановление (проект постановления – 24 канал). Надо добавить туда выборы в районные советы, поскольку они пропущены в постановлении. Действительно, это коллизия, которая могла бы сложиться, а мы не можем нарушать свою конституционную задачу – объявить очередные выборы,

– заявил Александр Корниенко.

По его мнению, если нардепы не примут изменения в Избирательный кодекс, местные выборы будут проходить по его действующей редакции.

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Кроме этого нардеп Александр Корниенко сообщил о договоренности Центральной избирательной комиссии и Минрегионразвития о том, что ЦИК объявит первые выборы в ОТО везде одновременно с очередными выборами в местные органы власти.

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