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      Что будет дальше с катером "Никополь" и буксиром "Яны Капу", которые захватывала Россия

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      Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" отправят на ремонт / dumskaya.net

      Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе, после 10 февраля, отправят на завод для ремонта. Их Россия вернула в ноябре 2019 года.

      Катер "Бердянск" будут ремонтировать несколько позже, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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      "Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер – "Бердянск" станет на ремонт несколько позже",
      – отмечается в сообщении.

      Отметим, недавно завершилась баллистическая экспертиза малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск". С него сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, которые являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

      Справка. Сумма убытков от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляет минимум 55,5 миллиона гривен. В частности, катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.

      В каком состоянии Россия вернула захваченные корабли

      Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаково в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

      • На всех есть свидетельства мародерства россиян. Больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.
      • Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщал, что россияне фактически "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.
      • Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, но и даже без огнетушителей, двигателей.

      Плен украинских кораблей: основное

      ► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", коорые напрявлялись из Одессы в Мариуполь.

      ► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

      ► В России 24 украинских моряка обвиняли в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Конфликт в Азовском море Украина – Россия Возвращение захваченных кораблей
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