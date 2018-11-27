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      Что будет, если не носить шапку зимой: врачи назвали шокирующие последствия

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      Шапка зимой может защитить от страшных болезней
      Шапка зимой может защитить от страшных болезней / elitefon.ru

      Хождение зимой на улице без шапки может повлечь за собой самые драматичные последствия для организма. Врачи назвали несколько проблем со здоровьем, которые подстерегают тех, кто игнорирует теплые головные уборы.

      Об этом сообщает "МедикФорум".

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      Гайморит. Если после хождения без шапки вас настиг отит, берегитесь – инфекция может пойти дальше. Могут пострадать миндалины, и тогда разовьется ангина. Если возникнет воспаление придаточных пазух носа, могут появиться гайморит и фронтит.

      Чому потрібно носити шапку взимку

      Почему нужно носить шапку зимой

      Отит. Сочетание холодного ветра и хождение без шапки может дать печальный результат – воспаление среднего и наружного уха, отит. В ушах могут возникнуть фурункулы, приводящие к сильной боли и нагноению.

      Воспаление лицевого и затылочного нерва. Эта болезнь развивается из-за переохлаждения и провоцирует адские муки. Воспаление нервов сопровождается пульсирующей болью, которая не позволяет ни спать, ни есть. При этом лечение может быть неэффективным, или оказаться очень долгим.

      Облысение. Переохлаждение головы негативно влияет на состояние сосудов, питающих луковицы волос. Как результат, питание волосяных фолликул нарушается, волосы становятся более тонкими и пористыми и начинают выпадать.

      via GIPHY

      Стенокардия. Переохлаждение головы может привести к спазму сосудов внутренних органов и спровоцировать приступ стенокардии или астмы.

      Поэтому убедительно рекомендуем вам позаботиться о своем здоровье и не забывать о головных уборах, чтобы избежать вышеуказанных заболеваний.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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