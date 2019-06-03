Что будет, если скурить 10 легких сигарет, 10 крепких и 10 стиков IQOS? Что вреднее?

Много кто видел устрашающие видео из интернета типа "что будет, если использовать 100 стиков IQOS подряд", которые собирают десятки тысяч просмотров.

Ролики, хоть и с кустарно проведенным экспериментом с пластиковыми бутылками и пылесосом на балконе, производят впечатление. Поэтому мы решили провести аналогичный эксперимент с IQOS и сигаретами, только на более профессиональном уровне и с более качественными замерами. Попробуем разобраться и объяснить простыми словами, что происходит, когда мы курим сигареты или используем новомодный IQOS.

Про IQOS не будем рассказывать долго. Вся информация есть на официальном сайте iqos.ua.

Для правильности и чистоты эксперимента мы пригласили того, точнее ту, кто разбирается в теме. С нами здесь биолог и популяризатор науки Оля Маслова.

Оля Маслова – клеточный биолог и кандидат биологических наук. Сама она не курит и никому не рекомендует. Однако в рамках своей деятельности по популяризации науки и концепции снижения вреда согласилась прокомментировать наш эксперимент.

Эксперимент: что вреднее IQOS, легкие сигареты или крепкие сигареты?

В научных кругах и в средствах массовой информации очень часто поднимается тема IQOS. Знаете почему? Даже не смотря на то, что зависимость от никотина развивается быстро, возможность получать его без рисков, сопровождающих процесс курения – выглядит чрезвычайно заманчиво. Ученые, конечно, не могли оставить новый тренд без внимания, поэтому присоединились к разработке и изучению степени вредности таких новых устройств.

С точки зрения технологии, IQOS – это система нагревания табака. То есть, табак здесь не сгорает вместе с бумагой, как в сигарете, а только нагревается максимум до 350⁰С. Этой температуры достаточно, чтобы из табака, увлажненного глицерином начал испаряться аэрозоль с выраженным табачным вкусом и никотином. Таким образом, по словам производителя, пользователь получает свой никотин и вкус без вредных продуктов горения.

Кроме IQOS для эксперимента мы взяли два типа сигарет – легче и крепче. Между собой они отличаются содержанием смол и никотина. Многие верят, что курить легкие сигареты менее вредно, чем крепкие. Посмотрим, что можно будет сказать по этому поводу.

Итак, для эксперимента мы берем:

1. IQOS и стики HEETS (хитс). Содержание никотина в них, примерно, как в сигаретах – 0.6 mg, Смол – нет.

2. Крепкие сигареты. Бренд не имеет значения, мы здесь не популяризируем курение. Содержание никотина – 0.7 mg, Смолы – 9 mg.

3. Легкие сигареты формата slims. Никотин – 0.4 mg, Смолы – 5 mg.

4. Самодельную курительную машину.

Для опыта мы собрали вот такой аппарат, отдаленно и очень упрощенно напоминающий "курительные машины", используемые в профессиональных лабораторных экспериментах. В трубки, присоединенные к колбе, вставляем IQOS и сигареты. Когда мы запустим насос, он будет тянуть воздух, через подожженные сигареты и IQOS и таким образом имитировать затяжки курильщика.

5. Ватные фильтры.

Помещаем внутрь колб. Вату предварительно разрыхлили, чтобы она лучше абсорбировала частички из воздуха.

6. Портативный газовый детектор, замеряющий концентрацию угарного газа.

Детектор мы просто приобрели в онлайн магазине. Он не подходит для настоящих лабораторных испытаний, однако, его чувствительности хватает, чтобы зафиксировать опасный для здоровья уровень угарного газа.

Стоит отметить, что этот эксперимент не является полноценным исследованием, а лишь демонстрацией. Мы не следуем никаким протоколам экспериментов, не используем другую измерительную технику и не уделяем внимания достаточному количеству повторов этого опыта.

Почему угарный газ может убить? Концентрация CO после сигарет и после IQOS

Невооруженным глазом видно, что вата в сигаретных колбах быстро желтеет. Даже на стеклянных стенках и пластиковых трубках заметен желтоватый налет. Кстати, можно уже проверить показания датчика угарного газа.

Зачем мы это измеряем? Потому, что угарный газ – второе по вредности вещество в сигаретном дыме после смол. И если о наличии смол нас известят ватные фильтры, то угарный газ прозрачный и не имеет запаха. Но очень вреден. Угарный газ выделяется при любом процессе горения. Попадая в кровь, он сочетается с гемоглобином и образует карбгемоглобин, блокируя передачу кислорода клеткам. Вы, наверное, часто слышали, что вдыхание большого количества угарного газа приводит даже к летальным исходам. Самые распространенные трагические инциденты – это смерть в результате отравления угарным газом от выхлопов в машине с работающим двигателем, но закрытыми окнами.

Концентрация угарного газа измеряется в ppm (parts per million). После выкуривания одной сигареты прибор зафиксировал концентрацию CO на уровне 1000 ppm. При чем для легкой и крепкой сигареты этот показатель был одинаковым. Так что, легкие сигареты – это миф.

Разберемся, что это означает, но сначала для удобства переведем ppm в более понятную величину – мг/м3.

CO = 1000 ppm = 1164 мг/м3

Сверимся с таблицей оценки концентрации угарного газа и его влияния на здоровье.

Длительное пребывание (около 2 часов) в среде с концентрацией угарного газа выше 1100 мг/м3 вызывает по-настоящему опасные симптомы – тахикардию, потерю сознания, галлюцинации.

После использования IQOS прибор показал всего лишь 30 ppm.

CO = 30 ppm = 35 мг/м3

Концентрация CO 35 мг/м3 может считаться относительно безопасной. Незначительную опасность угарный газ с концентрацией до 100 мг/м3 начинает составлять, если человек будет находиться в закрытом помещении в течение длительного времени – 3.5-5 часов.

В случае с IQOS сразу после окончания использования концентрация снижается до 0 практически мгновенно – аэрозоль действительно быстро рассеивается и содержит угарный газ лишь в незначительных количествах.

Как выглядят ватные фильтры после 10 стиков IQOS и 10 сигарет

На фото в самом начале статьи – вата, которую мы достали из колб.

Вата после выкуривания 10 сигарет (крепких и легких) выглядит одинаково отвратительно: липкая, грязная, в смолах, с ужасным запахом. Вата после выкуривания 10 стиков HEETS для IQOS осталась белой и чистой. Запах немного чувствуется, но его нельзя даже сравнить с тем, как воняет вата после сигарет.

Что говорят ученые и врачи про IQOS

У ученых по всему миру относительно IQOS, электронных сигарет и вейпов есть существенно разные точки зрения.

По данным Research & Development центра Philip Morris International в аэрозоле IQOS содержится значительно меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом. Эту же точку зрения поддерживают много британских научных институтов и рекомендуют курильщикам, которые не хотят бросать курить хотя бы перейти на менее вредную альтернативу – IQOS, другие системы нагревания табака или электронные сигареты. Например, Королевская коллегия врачей и Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания Великобритании.

Американская Food & Drugs Administration тоже согласилась с данными исследований о том, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ, чем сигареты. И разрешила его продажи в США.

В Украине исследованиями влияния IQOS и электронных сигарет на здоровье курильщиков занимались в Институте кардиологии им. Стражеско. И пришли к выводу, что переход курильщиков на электронные системы доставки никотина снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако есть и более скептически настроенные ученые.

Например, недавно опубликованные исследования из Австралии утверждают, что аэрозоль IQOS токсичен для клеток легких. Возможно, даже в той же степени, что и сигаретный дым. А работа Калифорнийского университета, опубликованная в 2018 году, предполагает наличие в аэрозоле айкос компонентов, способных в некоторых случаях вызывать гепатотоксический эффект. Поэтому, стоит с осторожностью относиться к использованию девайса людям с проблемами с печенью, хроническим алкоголикам и тем, кто принимает лекарственные препараты с собственной гепатотоксической активностью.

Еще один момент – в связи с более приятным процессом и возможностью использовать девайс в помещении, пользователи могут увеличить потребление. Так что тем, кто выбрал эту альтернативу, следует помнить, что контроль за собой необходим. И самый важный нюанс: IQOS – еще очень молодое изобретение, поэтому сложно оценить его долгосрочные эффекты. Будем следить за новостями из научного мира. Со временем данных об электронных альтернативах курению станет больше, а "за" и "против" будут более аргументированными.

Хотим лишь напомнить, что все исследователи сходятся в одном – лучше не курить вообще. Если вы не курите – не начинайте. Если курите – бросайте. А если бросить никак – задумайтесь о менее вредных альтернативах.

Информация об IQOS взята с официального сайта iqos.ua