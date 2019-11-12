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      Что будет, если Украина не подпишет новый контракт с Россией о транзите газа

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      Что будет делать "Нафтогаз", если не подпишет контракт с Россией
      Что будет делать "Нафтогаз", если не подпишет контракт с Россией / 24 канал

      В "Нафтогазе" заявляют, что скорее всего не подпишет новый контракт с "Газпромом" о транзите газа. Но Украина готова к такому сценарию, потому что накопила достаточно запасов газа в хранилищах и имеет поддержку Европы.

      Украинская сторона рассчитывать на собственные запасы и будет продолжать судебные процессы с "Газпромом", сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке.

      Читайте также: Будет ли Украина продолжать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

      Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" проворачивал такое дело, зимой 2014-2015 годов, он потерял более 5 миллиардов долларов, по подсчетам российских аналитиков,
      – подчеркнул Коболев.

      О собственных запасах газа

      На данный момент Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

      О судебных процессах с "Газпромом"

      Коболев заявил, что компания будет продолжать взыскания почти 3 миллиардов долларов по истекшему арбитражу. В планах и борьба за еще 12 миллиардов долларов в текущем арбитраже.

      Что хочет российская сторона?

      • доведение украинского газового законодательства до европейского уровня;
      • доведение независимости регулятора;
      • отказ Украины от выигранных арбитражей, текущего арбитража и штрафа Антимонопольного комитета. Размер желаемых для россиян уступок – примерно 22 миллиардов долларов.

      Первые два требования важны для Украины, для России – формальность. Ключевое для "Газпрома" – третье требование, которое для Украины и европейских партнеров является абсурдным.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Андрій Коболев Евросоюз Газовый контракт Газпром Нафтогаз Газ
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