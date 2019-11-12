Что будет, если Украина не подпишет новый контракт с Россией о транзите газа

В "Нафтогазе" заявляют, что скорее всего не подпишет новый контракт с "Газпромом" о транзите газа. Но Украина готова к такому сценарию, потому что накопила достаточно запасов газа в хранилищах и имеет поддержку Европы.

Украинская сторона рассчитывать на собственные запасы и будет продолжать судебные процессы с "Газпромом", сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в фейсбуке.

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Мы не знаем, сколько времени "Газпром" будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда "Газпром" проворачивал такое дело, зимой 2014-2015 годов, он потерял более 5 миллиардов долларов, по подсчетам российских аналитиков,

– подчеркнул Коболев.

О собственных запасах газа

На данный момент Украина обладает рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Европейские страны-партнеры тоже накопили рекордные для себя запасы газа – 100 миллиардов метров кубических.

О судебных процессах с "Газпромом"

Коболев заявил, что компания будет продолжать взыскания почти 3 миллиардов долларов по истекшему арбитражу. В планах и борьба за еще 12 миллиардов долларов в текущем арбитраже.

Что хочет российская сторона?

доведение украинского газового законодательства до европейского уровня;

доведение независимости регулятора;

отказ Украины от выигранных арбитражей, текущего арбитража и штрафа Антимонопольного комитета. Размер желаемых для россиян уступок – примерно 22 миллиардов долларов.

Первые два требования важны для Украины, для России – формальность. Ключевое для "Газпрома" – третье требование, которое для Украины и европейских партнеров является абсурдным.