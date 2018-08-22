Что будет происходить в России в случае введения новых санкций со стороны США

В России уже знают, как действовать в случае запрета со стороны США на экспорт продукции двойного назначения. Минпромторг РФ убеждает, что новые ограничения ударят по экономике, однако несущественно.

Такое заявление сделали в Минпромторге России, передают российские информационные агентства.

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Как отмечается, запрет со стороны США на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения коснется некоторых отраслей, в том числе и оборонно-промышленный комплекс. Вместе с тем в РФ утверждают, что это будет не очень критичным.

"На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. А недоступные компоненты электроники мы будем импортировать из стран Юго-Восточной Азии", – подчеркнул глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, РФ и ранее самую современную электронику никто не продавал.

Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку. Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках различных федеральних целевых и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронной компонентной базы,

– говорит российский министр.

Кроме того, он утверждает, что по заказу Минпромторга российские предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под разные требования к специальной аппаратуре, или под требования космической промышленности.

Как отметил Мантуров, к 2020 году будет создано еще свыше двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что 22 августа США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.