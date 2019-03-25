Что будет с ценами на недвижимость после выборов-2019: мнения экспертов

За неделю до выборов президента украинцы начали сомневаться в вопросе: покупать жилье сейчас или уже после голосования? Ведь вполне возможно, что новая власть повлияет на рынок недвижимости.

Крупнейшие украинские строительные компании проанализировали ситуацию и объяснили, что делать украинцам, передает сайт Domik.ua.

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Инвестировать деньги в недвижимость или подождать?

Многие украинцы все же считает, что накануне каких-то изменений деньги необходимо инвестировать, в частности в недвижимость. С этим согласен и заместитель директора по коммерческим вопросам компании "ИСК Обрий" Олеся Перчак: "Практика предыдущих предвыборных лет показывает, что покупатели спешат купить квартиру до выборов. Их пугает неизвестность ситуации, поэтому они предпочитают не рисковать".

Зато в "Киевгорстрое" уверяют, что есть процент людей, которые ждут лучшего времени: "Все помнят ситуацию 2014-2015 годов, когда резко поднялся доллар, и те, у кого едва хватало на однокомнатную квартиру, смогли позволить купить себе даже трехкомнатную, а то и две".

И все же, существенной разницы между тем, покупать недвижимость сейчас или отложить инвестиции на более поздний срок – нет.

По оценкам аналитиков нашей компании, события, связанные с предстоящими выборами, не сделают сильного влияния на рынок недвижимости. Если говорить о стоимости, то динамика цен будет зависеть от сезонности, валютных колебаний и изменений себестоимости. Не стоит ожидать значительной девальвации гривны в год выборов. Вероятнее всего, что валютные колебания будут сдерживаться,

– ответила Олеся Перчак.

Сходятся эксперты в одном: накануне выборов на рынке недвижимости все стабильно, людей в отделах продаж меньше не становится, спрос не падает.

Что ждет рынок недвижимости после выборов?

Результатов будущих выборов особенно ждут представители крупного бизнеса, в частности строительные компании. Ведь от новой власти зависит не только легкость ведения предпринимательской деятельности в стране, но и покупательский спрос.

"Если будут какие-то беспорядки и стремительный рост курса доллара, то спрос на жилую недвижимость несколько уменьшится", – убежден представитель застройщика DIM group.



Спрос на недвижимость может уменьшиться, а цены – вырасти

Но даже если спрос на жилье уменьшится, цены на первичный рынок недвижимости могут возрасти. Об этом говорит Олеся Перчак, называя основные причины: "Есть предпосылки дальнейшего роста цен на строительные материалы и комплектующие. А отток специалистов в ближнее зарубежье заставит застройщиков повышать зарплаты. Все это скажется на цене квадратного метра".

Что будет с недвижимостью в 2019 году?

Представитель компании DIM group считает, что в 2019 году большим спросом будут пользоваться жилые комплексы в сегменте "комфорт плюс", поскольку это золотая середина между "комфортом" и "бизнес-классом".

На сегодня в приоритете у большинства инвесторов – качество строительства и продуманная концепция жилого комплекса, что обеспечивает комфортное проживание в течение долгих лет,

– добавил он.

К тому же, компания "Киевгорстрой" в планах имеет несколько новых жилых комплексов, которые начнут строить в этом году.

Итак, никто точно не может спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости и когда лучше покупать жилье. Соглашаются эксперты лишь в том, что инвесторы должны внимательно подходить к выбору недвижимости, ведь непростые времена порождают различные мошеннические схемы.



Сколько договоров по купле-продаже недвижимости было заключено в Украине в 2018 году: инфографика