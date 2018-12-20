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      Что будет с ценами на жилье после выборов 2019: строители сделали неутешительный прогноз

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      Цены на недвижимость в Украине 2019
      Цены на недвижимость в Украине 2019 / Коллаж 24 Канала

      В Конфедерации строителей Украины прогнозируют, что цены на жилье после выборов в Украине в 2019 году могут существенно подскочить.

      Так, по данным КСУ, в начале года резкого подорожания не предвидится, однако уже в конце 2019-го цены на квадратные метры в Украине могут вырасти сразу до 20%.

      Читайте также: Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019-м

      Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%,
      – цитирует отчет объединения "Интерфакс-Украина".

      По прогнозам специалистов Конфедерации, на цены на недвижимость в Украине в следующем году будут влиять такие факторы, как высокое предложение и незначительный спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо и т. д.

      В то же время спрос покупателей украинцев на покупку жилья будут стимулировать грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.

      По итогам 2018 года, в этом году в Украине наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 квадратный метр в Киеве составляла 53 тысячи гривен, что на 13% ниже, чем показатель за аналогичный период в 2017 году.

      В то же время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – средняя цена составляла 19 тысяч гривен за квадрат.

      Ранее в Нацбанке Украины сделали прогноз, что в 2019-м ожидают рост темпов кредитования в сфере недвижимости.

      Напомним, президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года, а парламентские должны состояться – 27 октября 2019 года.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости Цены на недвижимость Строительство Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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