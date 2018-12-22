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      Что будет с церквями УПЦ МП, если они откажутся изменить название на РПЦ в Украине

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      Депутат пояснил, что ждет церкви УПЦ МП в случае отказа изменить название на РПЦ в Украине и сколько у них осталось времени
      Депутат пояснил, что ждет церкви УПЦ МП в случае отказа изменить название на РПЦ в Украине и сколько у них осталось времени / Пресс-служба УПЦ МП

      У Украинской православной церкви Московского патриархата есть три месяца, чтобы изменить в соответствии с законом название на Русская православная церковь в Украине. Если же они не переименуют себя, им аннулируют регистрацию. Кроме того, есть большая вероятность, что большинство священнослужителей УПЦ МП перейдет к Православной церкви в Украине.

      Об этом рассказал нардеп от "Народного фронта", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий, передает "Гордон".

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      По его словам, Министерство культуры в течение месяца должно изучить вопрос о переименовании УПЦ МП на РПЦ в Украине.

      "Церквам, центры или руководители которых находятся в стране-агрессоре, дают три месяца на изменении устава. В своем названии они должны четко указать страну-агрессора. Если через три месяца они не переименуют себя, им аннулируют регистрацию", – отметил он.

      В то же время парламентарий предполагает, что эти люди будут пытаться затянуть процесс, поскольку они "держатся за свои приходы, золото, машины и коттеджи".

      "Как вариант, начнут судиться. Конечно, они могут попробовать поплевать против ветра, но от этого будет хуже только им самим. Так они настроят против себя еще больше людей. Будут раскручивать тему, что Русская церковь не хочет признавать себя таковой. Но все прекрасно понимают, что это Русская церковь. Даже те люди, которые являются ее прихожанами", – говорит нардеп.

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      Кроме того, Высоцкий отметил, что УПЦ МП потеряла свою каноничность.

      Я надеюсь, что многие священнослужители московской церкви перейдут к Православной церкви Украины. Ранее они могли оставаться в УПЦ МП, исходя из ее каноничности. Но сейчас она уже не канонична. И упрямые путинофилы, которые останутся в Русской церкви в Украине, будут членами неканонической структуры. Вопрос украинских лавр, конечно, можно решить и силой. По какому праву их будет контролировать РПЦ? Другое дело, что нам не нужно насилие, никто не хочет никого брать и выкидывать на улицу. Думаю, со временем все больше приходов по своей воле перейдет в единую церковь. Удерживать украинские святыни вечно они не смогут,
      – подытожил представитель "Народного фронта".

      20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, в этот же день документ подписал глава украинского парламента Андрей Парубий. После он заявил, что направил закон на подпись украинскому президенту Петру Порошенко.

      Как создавали единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      что происходит с УПЦ МП после создания единой украинской церкви:
      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь УПЦ МП Религия Народный фронт
      Источник: 24 Канал
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