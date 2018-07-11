Что будет с долларом через три года: в Минэкономики сделали неутешительные прогнозы

Министерство экономического развития и торговли спрогнозировало три сценария, по которым может измениться курс гривны относительно доллара на протяжении 2019-2021 годов.

"Прогнозы экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы" Минэкономразвития представило на заседании Кабинета министров в среду, 11 июля.

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Согласно этому прогнозу, профильное министерство разработало три сценария развития, по которым может изменяться курс гривны относительно основных иностранных валют.



Так, первый сценарий предполагает проведение реформ и сохранение благоприятных условий на мировых рынках. В нем предусмотрена умеренная реакция экономики на реформы и как следствие – в 2019 году курс в среднем за период составит 28,2 гривны за доллар, в 2020 – 29,7 гривны за доллар, а в 2021 – 30,4 гривны за доллар.



Второй сценарий ориентирован на внедрение сложных реформ – в частности, земельной и налоговой в части налогообложения доходов предприятий.



Согласно этому сценарию, в 2019 курс в среднем за период составит 29,4 гривны за доллар, в 2020-2021 годах – 28,3 гривны за доллар.

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Третий сценарий является наиболее пессимистичным. Он предусматривает, что негативные тенденции внешней конъюнктуры будут ослаблять возможности реформ и больше всего это скажется на финансовом секторе. Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украины по своим долговым обязательствам.



По этому сценарию в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривны за доллар, в 2020 – 32 гривны за доллар, а в 2021 подскочит до 33,5 гривны за доллар.



Все три сценария предусматривают падение курса гривны относительно доллара. По состоянию на 11 июля официальный курс НБУ составляет 26,20 гривны за доллар.