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      Что будет с гривной при Зеленском: риски для национальной валюты

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      Почти неделю страна живет в реальности, где на президентских выборах победил актер Владимир Зеленский. В кулуарах парламента взвешивают выгоды и потери от досрочных парламентских выборов. Из Кремля сыплют угрозами, санкциями и своими паспортами. В этой карусели новостей гривна укрепляется и тяготеет к отметке 26,5 за доллар.

      Золотовалютные резервы остаются на высоком уровне. Импортный газ, за ​​который Украина рассчитывается валютой, подешевел. А выборы не отменили посевных работ у аграриев, которые заводят в страну больше валюты, чем покупает население.

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      "На данный момент я не вижу экономических угроз, которые могли бы влиять", – заявил председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. Политическая нестабильность не повлияла на курс гривни и результаты выборов паники не посеяли.

      Если не мешать Национальному банку двигаться в правильном направлении и не влиять на него различными факторами, то, я думаю, что все должно быть хорошо,
      – рассказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

      Ганна Дерев’янко
      Анна Деревянко

      За развитием событий внимательно следит предприниматель Александр. Его настораживают последние судебные решения, которые произошли не в пользу государства. По его мнению, подобные шаги могут дестабилизировать экономику и в перспективе обвалить курс гривны, поэтому он накапливает сбережения.

      Если кто-то не сильно тратит и ему не нужна гривна, то проще перевести все в валюту. Иногда ты можешь даже немножечко заработать,
      – пояснил частный предприниматель Александр Медведский.

      Украина может вылететь из программы МВФ, если откатит назад национализацию "Приватбанка" или, например, антикоррупционную реформу. Однако такой сценарий считают маловероятным как иностранные инвесторы, так и украинский бизнес.

      Да и в самом Национальном банке угрозы стабильности курса не видят. Транш МВФ рассчитывают получить в мае еще до инаугурации Владимира Зеленского. И апелляцию на скандальные решения судов по "Приватбанку" уже подали.

      Я лично буду смотреть на такие стратегические фундаментальные вещи, которые происходят со стороны "Зе-команды". Одна из таких – это состав той команды и шаги, которые они будут воплощать,
      – исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко

      В самой "Зе-команде" также успокаивают. Во-первых, обещают продолжать сотрудничество с МВФ. Во-вторых, перезапустить работу правоохранительных и антикоррупционных органов. Директора НАБУ Артема Сытника и главу Национального банка Якова Смолия обещают не трогать.

      Артем Ситник
      Артем Сытник

      Это дает гарантии для бизнеса и для инвесторов. Поэтому ситуация будет стабильной, пока она не будет политически ангажированной,
      – объяснил экс=министр финансов, советник Владимира Зеленского Александр Данилюк.

      Аналитики МВФ прогнозируют Украине курс в пределах 29 гривен за доллар на конец 2019 года. А в украинском Национальном банке настолько уверены в улучшении, что впервые за год снизили стоимость займов для банков и улучшили прогнозы инфляции.

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      Владимир Зеленский уверяет, что экономическая ситуация в стране будет положительной. Эти обещания могут быть действительными при условии, если новая власть будет продолжать реформы, которых требует МВФ и своевременно рассчитываться с долгами. А также, если новый президент не будет действовать в интересах олигарха, который маячит за спиной Владимира Зеленского.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Приватбанк Выборы Президента 2019 Деньги НБУ Финансы Яков Смолий Артем Сытник МВФ
      Источник: 24 канал
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