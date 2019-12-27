Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

В правительстве рассматривают различные сценарии развития ситуации с курсом валют. Наиболее вероятный – постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил во время брифинга, что гарантировать прогноз по курсу валют нельзя.

Читайте также: Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта

По словам министра, курс валют зависит от многих факторов:

экономический кризис;

внутриполитическая ситуация;

переговоры по газу.

Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий это постепенное усиление гривны,

– подчеркнул Милованов.

Политик утверждает, что через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют проследовало дальнейшее падение.

Тимофей Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, которые предусматривают больше переработки.

Кстати: Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg

Почему гривна укрепляется

Гривна начала укрепляться еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

Важно: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука

Укрепление объясняют так:

ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

высоким урожаем зерновых;

низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала