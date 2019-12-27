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      Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

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      Что будет с гривной в ближайшее время / epravda.com.ua

      В правительстве рассматривают различные сценарии развития ситуации с курсом валют. Наиболее вероятный – постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.

      Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил во время брифинга, что гарантировать прогноз по курсу валют нельзя.

      Читайте также: Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта

      По словам министра, курс валют зависит от многих факторов:

      • экономический кризис;
      • внутриполитическая ситуация;
      • переговоры по газу.

      Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий это постепенное усиление гривны,
      – подчеркнул Милованов.

      Политик утверждает, что через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют проследовало дальнейшее падение.

      Тимофей Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, которые предусматривают больше переработки.

      Кстати: Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg

      Почему гривна укрепляется

      Гривна начала укрепляться еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Важно: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука

      Укрепление объясняют так:

      • ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высоким урожаем зерновых;
      • низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Деньги Кабинет Министров Украины Тимофей Милованов
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