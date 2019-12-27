Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз
В правительстве рассматривают различные сценарии развития ситуации с курсом валют. Наиболее вероятный – постепенное усиление гривны и соответствующее падение курса иностранных валют по отношению к гривне.
Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил во время брифинга, что гарантировать прогноз по курсу валют нельзя.
Читайте также: Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта
По словам министра, курс валют зависит от многих факторов:
- экономический кризис;
- внутриполитическая ситуация;
- переговоры по газу.
Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить, нельзя, но наиболее вероятный сценарий это постепенное усиление гривны,
– подчеркнул Милованов.
Политик утверждает, что через подобную ситуацию в свое время проходили страны Восточной Европы, которые стали членами ЕС. Однако там за укреплением национальных валют проследовало дальнейшее падение.
Тимофей Милованов не исключил, что подобный сценарий возможен и в Украине при условии переориентации экономики на производство более сложных типов товаров, которые предусматривают больше переработки.
Кстати: Украинская гривна в 2019 году окрепла больше всего в мире, – Bloomberg
Почему гривна укрепляется
Гривна начала укрепляться еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.
Важно: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснение Гончарука
Укрепление объясняют так:
- ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
- высоким урожаем зерновых;
- низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.
Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет
Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала