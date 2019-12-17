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      Что будет с экономикой, если суды отменят национализацию "Приватбанка"

      8 Читати новину українською
      "Приватбанк" / Getty Images

      Если суды отменят национализацию "Приватбанка", финансовая стабильность будет удержана. Но работа Нацбанка при этом будет затруднена.

      "Это осложнит нашу работу в принципе, но точно не разрушит нашу стабильность и наше сотрудничество с МВФ", – сказала первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова, представляя отчет о финансовой стабильности.

      По теме: Вернут ли "Приватбанк" Коломойскому: Гончарук сделал важное заявление

      НБУ не строит прогнозов относительно потенциального решения суда, отметила Рожкова.

      "Но в случае негативного решения, у нас есть план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, и это еще и будет негативный сигнал для инвесторов – (отсутствие) верховенства права наши внутренние инвесторы называют одним из главных препятствий для развития экономики", – объяснила заместительница главы НБУ.

      В декабре Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власть пытается защитить "Приватбанк" от посягательств на него экс-владельцев – олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

      Кроме того, в планах правительства – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию. Когда она состоялась, правительство "влило" в "Приватбанк" более 155 миллиардов гривен, чтобы спасти его.

      Как и почему Украина национализировала Приватбанк

      18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы банка Коломойский и Боголюбов сами обратился к правительству с предложением национализировать финучреждение. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более, чем 155 миллиардов гривен.

      Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Финансы НБУ Банки Приватбанк Инвестиции
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