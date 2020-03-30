Что будет с экономикой Украины, если МВФ не даст кредит: Милованов о наихудшем сценарии

Худший сценарий – кризис. Сейчас в Украине кризис есть только в реальном секторе, который начался не из-за финансового или банковского сектора, а из-за рынка труда и рынка услуг.

Затем кризис может распространиться на весь реальный сектор экономики. Об этом в прямом эфире на 24 каналу рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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Он заявил, что нам нужна программа МВФ, чтобы вовремя выплачивать наши обязательства.

Но не только программа МВФ. Это пакет программ – за ней идет программа Евросоюза, программа Всемирного банка и тому подобное. Так, если мы сейчас не получим эти программы, у нас будут финансовые проблемы в Украине,

– пояснил Милованов.

Экс-министр рассказал, что финансы нам сейчас нужны, чтобы поддерживать людей – маленький и средний бизнес. Но, если Украина получит еще дополнительно финансовый кризис, то у нас уже будет кризис не только рынка труда, но и рынка капитала.

"Экономика зависит от трех рынков факторов – капитал, земля и труд. Сейчас у нас есть кризис серьезный на рынке труда. Если мы еще устроим кризис на рынке капитала, то нам мало не покажется", – добавил Милованов.

Смотрите полный комментарий Тимофея Милованова: