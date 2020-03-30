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      Что будет с экономикой Украины, если МВФ не даст кредит: Милованов о наихудшем сценарии

      - Читати новину українською
      Тимофей Милованов / 24 канал

      Худший сценарий – кризис. Сейчас в Украине кризис есть только в реальном секторе, который начался не из-за финансового или банковского сектора, а из-за рынка труда и рынка услуг.

      Затем кризис может распространиться на весь реальный сектор экономики. Об этом в прямом эфире на 24 каналу рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

      Интересно Милованов дал советы украинцам, как удержаться на работе во время кризиса

      Он заявил, что нам нужна программа МВФ, чтобы вовремя выплачивать наши обязательства.

      Но не только программа МВФ. Это пакет программ – за ней идет программа Евросоюза, программа Всемирного банка и тому подобное. Так, если мы сейчас не получим эти программы, у нас будут финансовые проблемы в Украине,
      – пояснил Милованов.

      Экс-министр рассказал, что финансы нам сейчас нужны, чтобы поддерживать людей – маленький и средний бизнес. Но, если Украина получит еще дополнительно финансовый кризис, то у нас уже будет кризис не только рынка труда, но и рынка капитала.

      "Экономика зависит от трех рынков факторов – капитал, земля и труд. Сейчас у нас есть кризис серьезный на рынке труда. Если мы еще устроим кризис на рынке капитала, то нам мало не покажется", – добавил Милованов.

      Смотрите полный комментарий Тимофея Милованова:

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины МВФ Всемирный банк Евросоюз Транш МВФ Тимофей Милованов – новости
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