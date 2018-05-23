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Что будет с космосом после смерти человечества – ученый сделал прогноз

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Что будет с космосом после смерти человечества
Что будет с космосом после смерти человечества / nasa.gov

Астрофизик Этан Зигель спрогнозировал, что будет со Вселенной после смерти человечества. Он считает, что если через десятки миллиардов лет на месте современной Солнечной системы и возникнет новая разумная жизнь, то она увидит совершенно новый мир.

Об этом пишет Forbes, передает УНИАН.

По мнению Зигеля, в будущей Вселенной будет меньше газа и пыли, но больше старых звезд, расположенных ниже главной последовательности на диаграмме Герцшпрунга-Рассела.

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Также во Вселенной будет значительно меньше сфер активного звездообразования, а в пределах Галактики звезды будут расположены в основном в рамках большого эллиптического гало, а не диска.

"В далеком будущем цивилизации нужно будет смотреть в сотни или даже в тысячи раз дальше, чтобы разглядеть даже ближайшие объекты за пределами нашей галактики", – считает Зигель.

Также, по мнению ученого, в ближайшие 4 миллиарда лет Млечный Путь поглотит свои галактики-спутники Большое и Малое Магеллановы Облака. Еще через миллиард лет, когда все небольшие объекты будут поглощены, должно начаться слияние Млечного Пути и Туманности Андромеды. Через 8 миллиардов лет Солнце увеличится в размерах до 300 раз. Уже тогда светило поглотит нас или же наша планета превратится в сухую каменистую планету без атмосферы.

Дальше Солнце сбросит свои внешние слои, и образуется планетарная туманность, в центре которой будет расположен белый карлик размером с современную Землю. Такие объекты фактически являются конечной стадией эволюции звезд солнечных масс.

Что такое белый карлик? Это конечный продукт эволюции нормальных звезд. Они образуются после исчерпания источников термоядерной энергии в недрах звезды и сброса оболочки.

Что такое Туманность Андромеды? Это ближайшая к Млечному Пути большая галактика, расположенная в созвездии Андромеды. Она размешана в 2,52 миллионах световых лет от Земли. Она имеет массу в 1,5 раза больше Млечного Пути. В состав галактики входит около триллиона звезд.

Теги: Техно Космос Солнце
Источник: 24 Канал
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