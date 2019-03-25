Что будет с курсом доллара накануне выборов: прогноз аналитика

Предвыборная кампания даже на своем финише не оказала существенного влияния на валютный рынок. Не скажутся сильно на рынке и сами выборы, если их результат будет близок к тому, что показывают сейчас социологические опросы.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, на этой неделе финансовые аналитики ожидают умеренное снижение доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться между 26,7 и 26,9 гривны,

– уточнил он.

Эксперт отметил – на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизилось с 27,12-27,15 до 26,89-26,92 (-0,8%).

Средние курсы покупки / продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,95-27,25 к 26,83-27,08 (-0,5% /- 0,6%).

Спред, то есть разница между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи в сравнении с покупкой. Это свидетельствует о стабилизации ситуации на наличном рынке, пояснил аналитик.

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