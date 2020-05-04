Что будет с курсом валют после карантина: прогноз эксперта

Украинская экономика понесла огромные убытки из-за карантина. Однако в НБУ уверяют, что это явление временное и все начнет восстанавливаться сразу после смягчения ограничений, ведь заработает часть бизнеса. А как это скажется на курсе валют – читайте дальше.

Как только экономика оживится после смягчения карантина, то может произойти определенное проседание гривны. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал секретарь правительственного Совета по вопросам экономического развития Украины Ярослав Жалило.

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"Хотя считать, что это будет значительное проседание, я бы не стал. Мы имеем факторы, которые укрепляют курс гривны – это положительная динамика цен на энергоресурсы, экспорт не так сильно ухудшается, как импорт, а также стабилизировался отток капиталов из Украины", – пояснил он.

Справка. 4 мая украинцы покупали доллар за 26,88 гривны, а продавали по 27,18 гривны. В то же время евро стоил 29,03 гривны, а продать его можно было по 29,55 гривны.

По его словам, украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют.

"Значительного провала не ожидается. Поэтому бежать (к обменникам – 24 канал) и рассчитывать, что через несколько месяцев можно с выгодой продать валюту, я бы не рекомендовал", – добавил эксперт.

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