Что будет с лаврами после хозяйствования УПЦ МП: ответ депутата

Действующее правительство как и предыдущее игнорируют многочисленные нарушения памятнико-охранного режима в отношении лавр и других объектов исторического наследия в Украине. Власть закрыла глаза на то, что священники УПЦ МП просто разрушали украинское историко-культурное наследие.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал народный депутат Игорь Луценко.

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"Относительно сохранения Киево-Печерской и Почаевской лавр у меня есть определенный оптимизм. Исследование нынешнего состояния движущихся и не движущихся объектов культурного наследия, которые были переданы УПЦ МП, только начинается", – пояснил Луценко.

По его словам, трудно сказать, сколько мы можем потерять ценных вещей после хозяйствования УПЦ МП.

Если говорить о движущихся объектах, то там в разных категориях ситуация будет разной. Потому, к примеру, значительная часть мощей уже повреждена. Поэтому не известно, какой процент будет потерян,

– объяснил депутат.

Он сказал, что на территории комплекса Киево-Печерской лавры за время независимости появились 20 тысяч квадратных метров недвижимости. Это незаконные достройки, надстройки, даже отдельные корпуса.

"Перед государством стоит огромный объем задач. Надо провести оценку того вреда, который был нанесен. Выставить претензии в виде исков к тем, кто были ответственными владельцами на то время. К сожалению, этот процесс даже не начинался", – добавил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что сооружения Почаевской лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года. Так, вместо государственного заповедника в пользовании РПЦ оказались 2 больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом – всего 6 сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.



Прокуратура Тернопольщины взялась за расследование передачи права пользования комплексом Почаевской лавры УПЦ МП.



Юристы УПЦ МП заявили, что решение Минюста отменить регистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться. Поэтому УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры.