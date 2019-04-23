Что будет с недвижимостью в пригороде Киева в течение полугода: прогноз застройщиков

На что рассчитывать на рынке пригородного жилья в пригороде Киева по итогам президентских выборов и в течение ближайших 6 месяцев?

Это в эксклюзивном комментарии Недвижимость 24 пояснил представитель инвестиционно-девелоперской компании AVM Development Group Владислав Кононов.

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По его словам, застройщики заинтересованы в том, чтобы покупатель получил четкий сигнал того, что результаты выборов – это лишь следствие определенных демократических процессов, и они не отразятся на планах компании по строительству нового жилья.

На рынке есть ряд процессов, которые никоим образом не связаны с результатами выборов Президента Украины.

Например, конъюнктура подорожания стройматериалов и строительно-монтажных работ.

Несмотря на то, что в I квартале 2019 года строительство подорожало в среднем на 5%, до конца мая, скорее всего, средние цены для покупателя останутся без изменений,

– отметил представитель застройщика.

Недвижимость 24 писала подробнее, на сколько подорожало строительство в Украине с начала года.

Эксперт выразил уверенность, что, прежде всего, незначительный рост цен возможен в объектах на начальной стадии строительства, когда происходит подписание основных договоров подряда или поставку основных строительных материалов.

"Застройщики заинтересованы в том, чтобы покупатели получили четкий сигнал, что рынок стабилен. Это позволит им подходить к покупке жилья достаточно взвешенно и рационально", – подчеркнул Владислав Кононов.

До сих пор в Украине уже было достаточно объективных и "рукотворных" кризисных явлений, которые пагубно отразились на всех секторах экономики, в частности, и на строительстве.

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По итогам марта 2019 средняя цена квадратного метра в пригороде Киева составила 13 100 гривен за квадрат.



Цены в новостройках в пригороде Киева в марте 2019

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержал шоумен Владимир Зеленский, набрав более 73% голосов избирателей. За Петра Порошенко проголосовало чуть меньше 25% украинцев.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов: смотрите видео