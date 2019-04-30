Что будет с оборонным сектором Украины после прихода Зеленского к власти

Новоиспеченный президент Владимир Зеленский ничего не изменит в украинском оборонном секторе, в частности и потому, что его в этом ограничивают некоторые документы. Правда, некоторые коррективы все же будут внесены.

Как отметил советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, когда приходит новая власть, это не означает, что она должна все поломать, передает "Апостроф".

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Придет и примет присягу новый президент. Он не станет с чистого листа строить армию, систему безопасности и обороны. Он ограничен документами, которые уже приняты до него. Есть закон о нацбезопасности Украины, стратегия национальной безопасности, военная доктрина, программа развития Вооруженных сил на период до 2020 года. Там, кстати, есть такая норма, что до конца 2020 года мы должны достичь критериев и стандартов НАТО. Здесь нужно вносить изменения. А дальше – программа развития вооружения и военной техники, программа создания современного ракетного комплекса, многофункционального корвета,

– пояснил он.

По его словам, система военного планирования не работает так, что кто-то пришел и что-то изменил, поскольку это очень сложная математическая модель.

"Мы не разрабатываем оружие просто так. Генеральный штаб заказывает определенное оружие для того, чтобы решать задачи, которые там поставлены. Процесс может быть уточнен, перераспределен", – добавляет Апаршин.

Советник Зеленского подчеркивает, что, вероятно, новый президент Зеленский и его команда будут вкладывать деньги в развитие сил специальных операций, но этот вопрос еще следует проанализировать. Однако, известно точно, что они будут подтягивать ракетные комплексы, поскольку именно они могут обеспечить эффективность выполнения задач.

"Вполне очевидно, что некоторые коррективы будут внесены, но никто не собирается точно ломать эти все программы, которые были до этого дня. Такого не делали и предыдущие правительства, а я участвовал в разработке всех программ", – констатировал он.

Также Апаршин считает, что за год-два Военно-морские силы восстановить нереально, даже если будет заложен ресурс в сотни миллиардов долларов. Зато, говорит советник Зеленского, нужно искать альтернативы и другие пути. В то же время он отметил, что советские комплексы, которые находятся на вооружении в украинской армии, весьма неплохие.

Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там – демократия, потому что там – свобода, потому что там – коллективная защита, которые я не потяну сам. Но до того момента, пока я туда не вступлю, если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты. Я больше денег вложу в Силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности. У нас нет другого выхода – нам необходимо принять решение о коллективной безопасности. У нас другого пути сегодня нет,

– подытожил Апаршин.

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Ранее советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны отмечал, если бы его назначили на пост министра обороны, он прежде всего изменил бы систему планирования и управления в оборонном ведомстве.

"Система должна базироваться на трех принципах: тот, кто планирует оборону государства и применения Вооруженных сил – это одна сфера управления, туда вовлечены и президент, и другие органы центральной исполнительной власти. Второе, это та система, которая готовит именно войска и силы согласно тем задачам, что определяет первый элемент, но они их никогда не применяют. И третья система – это тот, кто принимает эти войска и силы и их применяет. На каждом уровне – разделение функций. На каждом уровне – профессионально подготовленные люди под функции. У нас сегодня вся система на всех этапах является единой, но ответственности – ноль, привлечения – ноль", – заявил он.

Кто такой Иван Апаршин?Он является профессиональным военным, работал в Министерстве обороны при Анатолии Гриценко. Именно его Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Владимиру Зеленскому как специалиста в оборонной сфере.



Апаршин работал на офицерских должностях в Генштабе ВСУ и Минобороны. При президентстве Януковича он был начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата правительства.



Что касается армии, по убеждению Апаршина, "украинское войско должно быть профессиональным и добровольным, усиленным современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом".

Что в целом обещает сделать Зеленский на посту президента?Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепов. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавительство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где "бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Обещания Владимира Зеленского