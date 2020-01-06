Что будет с подозреваемыми в резонансном убийстве девушек в Киеве: объяснение прокуратуры

В квартире в Киеве нашли убитыми двух ранее пропавших девушек / Информатор

Ночью 6 января правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в причастности к убийству двух девушек в Киеве в арендованной на Новый год квартире. Прокуратура сообщила, что их доставят в Киев для проведения необходимых следственных действий.