Что будет с подозреваемыми в резонансном убийстве девушек в Киеве: объяснение прокуратуры
Ночью 6 января правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в причастности к убийству двух девушек в Киеве в арендованной на Новый год квартире. Прокуратура сообщила, что их доставят в Киев для проведения необходимых следственных действий.
Об этом сообщила в фейсбуке прокуратура города Киев.
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Какие новости по делу об убийстве девушек в Киеве сообщила прокуратура
- 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку задержали на вокзале в Одессе – их подозревают в убийстве двух девушек.
- Подозреваемых планируют доставить в Киев, а там сообщить о подозрении и избрать меры пресечения.
- Прокуратура будет просить суд признать содержание под стражей без права выйти под залог.
Что грозит преступникам в случае доказательства их вины
Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по пунктам 1, 6 и 12 части 2 статьи 115 и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Говорится про:
- Умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным с конфискацией имущества.
- Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Убийство девушек на Подоле: главное
- Мужчина и женщина квартиру в Киеве на Подоле арендовали 31 декабря для празднования Нового года.
- 4 января квартиру должны были сдать хозяйке, а когда она пришла, то обнаружила двух мертвых людей на балконе.
- Погибшие – девушки 16 и 19 лет, о пропаже которых писали 2 января.
ВСЕ ОБ УБИЙСТВЕ ДЕВУШЕК В КИЕВЕ
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