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      Что будет с подозреваемыми в резонансном убийстве девушек в Киеве: объяснение прокуратуры

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      В квартире в Киеве нашли убитыми двух ранее пропавших девушек / Информатор

      Ночью 6 января правоохранители задержали мужчину и женщину, которых подозревают в причастности к убийству двух девушек в Киеве в арендованной на Новый год квартире. Прокуратура сообщила, что их доставят в Киев для проведения необходимых следственных действий.

      Об этом сообщила в фейсбуке прокуратура города Киев.

      Читайте также: Убийство в Каховке: какие отношения были между семьями жертвы и нападавшего

      Какие новости по делу об убийстве девушек в Киеве сообщила прокуратура

      • 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку задержали на вокзале в Одессе – их подозревают в убийстве двух девушек.
      • Подозреваемых планируют доставить в Киев, а там сообщить о подозрении и избрать меры пресечения.
      • Прокуратура будет просить суд признать содержание под стражей без права выйти под залог.

      Что грозит преступникам в случае доказательства их вины

      Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по пунктам 1, 6 и 12 части 2 статьи 115 и части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Говорится про:

      • Умышленное убийство двух или более лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным с конфискацией имущества.
      • Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.


      Убийство девушек на Подоле: главное

      • Мужчина и женщина квартиру в Киеве на Подоле арендовали 31 декабря для празднования Нового года.
      • 4 января квартиру должны были сдать хозяйке, а когда она пришла, то обнаружила двух мертвых людей на балконе.
      • Погибшие – девушки 16 и 19 лет, о пропаже которых писали 2 января.

      ВСЕ ОБ УБИЙСТВЕ ДЕВУШЕК В КИЕВЕ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Прокуратура Киева Новости Одессы Криминальные новости Убийство
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