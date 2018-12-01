Что будет с "Северным потоком-2" после агрессии РФ в Азовском море: заявление Варшавы

Агрессия России в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2". Действия Кремля должны помочь оказать давление на страны, которые поддерживают проект.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время брифинга в Киеве, пишет УНН.

Читайте также: В Керченском проливе столкнулись иностранные корабли, – СМИ

Так, международное сообщество должно сделать выводы относительно угроз безопасности со стороны Москвы.

Я считаю, что есть шансы на задержание реализации проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия, и как она может использовать этого рода проекты против других государств,

– отметил Чапутович.

Польский министр отмечает, что позиция международного сообщества по поводу "Северного потока-2" разделена.

"Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект и доказывать им, что их позиция является необоснованной и опасной", – добавил он при этом.

Со своей стороны, глава МИД Украины Павел Климкин добавил, что Россия обладает Черноморским и Балтийским флотом, которые управляются из Кремля.

И если они способны задействовать против двух бронекатеров и буксира более 10 кораблей и всю свою военную машину, то представьте себе, что они способны задействовать в Балтийском море для защиты "Северного потока-2" в Балтийском море,

– заявил он.

По словам министра, Кремль "точно это сделает", поэтому защита Украины в Азовском море от агрессии России является защитой от российской агрессии во всех морях.

Напомним, 24 канал со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщал, что на вечер 28 ноября украинские порты, имеющие выход к Азовскому морю оставались заблокированными Россией на запад и выход. Говорится о портах Мариуполя и Бердянска. По данным Омеляна, Россия блокировала 35 судов.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовала 24 украинских моряков в оккупированном Крыму.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.