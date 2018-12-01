17:45
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Что будет с "Северным потоком-2" после агрессии РФ в Азовском море: заявление Варшавы

      564 Читати новину українською
      Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о последствиях агрессии РФ для "Северного потока-2"
      Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о последствиях агрессии РФ для "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Агрессия России в районе Азовского моря дает европейскому сообществу шансы задержать реализацию российского газового проекта "Северный поток-2". Действия Кремля должны помочь оказать давление на страны, которые поддерживают проект.

      Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время брифинга в Киеве, пишет УНН.

      Читайте также: В Керченском проливе столкнулись иностранные корабли, – СМИ

      Так, международное сообщество должно сделать выводы относительно угроз безопасности со стороны Москвы.

      Я считаю, что есть шансы на задержание реализации проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия, и как она может использовать этого рода проекты против других государств,
      – отметил Чапутович.

      Польский министр отмечает, что позиция международного сообщества по поводу "Северного потока-2" разделена.

      "Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект и доказывать им, что их позиция является необоснованной и опасной", – добавил он при этом.

      Со своей стороны, глава МИД Украины Павел Климкин добавил, что Россия обладает Черноморским и Балтийским флотом, которые управляются из Кремля.

      И если они способны задействовать против двух бронекатеров и буксира более 10 кораблей и всю свою военную машину, то представьте себе, что они способны задействовать в Балтийском море для защиты "Северного потока-2" в Балтийском море,
       заявил он.

      По словам министра, Кремль "точно это сделает", поэтому защита Украины в Азовском море от агрессии России является защитой от российской агрессии во всех морях.

      Напомним, 24 канал со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сообщал, что на вечер 28 ноября украинские порты, имеющие выход к Азовскому морю оставались заблокированными Россией на запад и выход. Говорится о портах Мариуполя и Бердянска. По данным Омеляна, Россия блокировала 35 судов.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинских кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна, взяла в плен и арестовала 24 украинских моряков в оккупированном Крыму.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира
      сегодня , 17:00 Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира
      Ігор Саджениця 60
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сегодня , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 2387
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сегодня , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 171
      Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      сегодня , 14:31 Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      Ігор Саджениця 188
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сегодня , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 822
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук