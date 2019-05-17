Что будет с творчеством Вакарчука, если он станет депутатом

Лидер "Океана Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук уходит в политику, но с музыкой и концертами завязывать не собирается, даже если пройдет в парламент и станет народным депутатом.

Графики концертов "Океана Эльзы" расписаны до 20 сентября. Ближайшие выступления запланированы на 17, 18 и 26 мая в Киеве, последний известный – в сентябре в Минске.

Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

Объявляя о своем намерении идти в Раду, Вакарчук заявил, что выступает за полную аутентичность и сказал, что в политике надо оставаться самим собой, сообщает "Украинская правда".

"Аутентичность – один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа – при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой", – сказал музыкант и новоиспеченный политик.

Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой,

– отметил Вакарчук.

16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

Кто сейчас входит в партию "Голос"?

Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";

Юлия Клименко – заместитель министра экономики;

Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;

Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;

Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;

Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео​