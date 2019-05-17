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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Что будет с творчеством Вакарчука, если он станет депутатом

      14 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук не бросит музыку
      Святослав Вакарчук не бросит музыку / Facebook-страница Святослава Вакарчука

      Лидер "Океана Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук уходит в политику, но с музыкой и концертами завязывать не собирается, даже если пройдет в парламент и станет народным депутатом.

      Графики концертов "Океана Эльзы" расписаны до 20 сентября. Ближайшие выступления запланированы на 17, 18 и 26 мая в Киеве, последний известный – в сентябре в Минске.

      Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

      Объявляя о своем намерении идти в Раду, Вакарчук заявил, что выступает за полную аутентичность и сказал, что в политике надо оставаться самим собой, сообщает "Украинская правда".

      "Аутентичность – один из наших принципов. Возьмите, к примеру, Черчилля или сейчас Трампа – при любых обстоятельствах они оставались и остаются самими собой", – сказал музыкант и новоиспеченный политик.

      Если мне не придется идти в исполнительную власть, то как я заставлю себя отказаться от творчества? Я тогда не буду собой,
      – отметил Вакарчук.

      16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Сейчас в политическую силу входят только 6 членов. Однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса".

      Кто сейчас входит в партию "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лидер партии "Голос";
      • Юлия Клименко – заместитель министра экономики;
      • Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;
      • Соломия Бобровская – украинский деятель, исполняющая обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;
      • Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;
      • Андрей Шараскин ("Богема") – ветеран войны на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео​

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Музыка Святослав Вакарчук
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