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      Что будет с убыточной Укрпочтой

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      Отделения Укрпочты могут начать заниматься финансовыми услугами
      Отделения Укрпочты могут начать заниматься финансовыми услугами / ua.news/ua

      Несмотря на то, что Укрпочту исключили из перечня объектов, которые нельзя приватизировать, государство не планирует отдавать стратегический объект в частные руки. Взамен государство может привлечь стратегического партнера, который будет инвестировать в проект.

      "Что касается приватизации, то я не уверен, что мы будем выбирать модель Бразилии – там они полностью национального оператора отдали под приватизацию. Потому что этот вопрос все же стратегической инфраструктуры. Не совсем правильно и безопасно отдавать в частные руки. Наша философия – стратегические объекты должны оставаться у государства", – рассказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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      По его мнению, на сегодня наиболее вероятным является вариант привлечения стратегического партнера, который будет инвестировать в проект. И желательно, чтобы это был кто-то из великих мировых e-commerce-проектов – например, Amazon, Alibaba.

      "Тогда мы сможем получить большой импульс и большое количество инвестиций в логистические центры, чтобы улучшать эти процессы уже совместно с крупными e-commerce-проектами, с интернет-гигантами работать и давать лучшее качество услуг", – рассказал Криклий.

      Министерство инфраструктуры ведет соответствующие переговоры, но говорить о результатах еще рано.

      Это лучшее, что может произойти с Укрпочтой, – если мы найдем стратегического партнера, который не просто хочет зайти с целью спекуляции, то есть зашел, купил, потом дороже продал. Это нас не интересует. Нас интересует стратегический инвестор, который начнет вкладывать,
      – подчеркнул министр.

      Криклий также надеется, что Верховная Рада примет законопроект, который позволит отделениям Укрпочты заниматься финансовыми услугами.

      "Укрпочта расширит перечень своих возможностей и финансовых предложений, которые будет предоставлять. Это будут и мобильные банковские отделения, и, как вы говорите, магазинчик, и, в принципе, связь с внешним миром", – анонсировал глава Мининфраструктуры.

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      А еще Укрпочта будет двигаться в направлении запуска мобильных пунктов, перевозок, добавил Криклий.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Приватизация Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Укрпошта Кабинет Министров Украины
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