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      Что будет с украинской экономикой, если правительство не выполнит условия транша МВФ: объяснение

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      Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов из почти четырех миллиардов. В Нацбанке похвастались, что впервые с 2014 года украинские золотовалютные резервы превысили 20 миллиардов долларов. Если бы мы не получили этих денег, то уже в следующем году вынуждены были объявить миру о своем дефолте.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Деньги" Александр Крамаренко.

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      Стоит отметить, что для того, чтобы получить остаток транш,а Украина должна четко соблюдать требования, а именно: необходимо поднять цены на газ, а также провести монетизацию субсидий. До апреля 2019 года должен заработать Антикоррупционный суд, а до июля – должен быть проведен независимый аудит НАБУ.

      Александр Крамаренко сказал, что прекращение транша от МВФ увеличивает риски получения частных кредитов. В прошлом году правительство уже прибегало к таким займам, но процент большой, и для Украины такие условия не выгодны.

      Я не понимаю позицию украинского правительства и международного фонда по налоговой реформе. Теперь нам нужно уменьшать ставки налогов, переходить от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Это приведет к существенному увеличению доходов бюджета, а также к более быстрому росту экономики,
      – посоветовал эксперт.

      Реанимация украинского автопрома

      Спрос на машины отечественного производства падает ежегодно. Украина уже вообще не выпускает авто Daewoo Lanos, а в 2018 году с конвейера сошло чуть больше, чем 500 тысяч единиц техники, что вдвое меньше показателей прошлого.

      Эксперт подчеркнул, что необходимо реанимировать украинский автопром, ведь с помощью этого наша экономика стабилизировалась.

      Я надеюсь, что торговля с Евросоюзом будет открыта для нашего производителя. Например, в Польше и Словакии очень масштабные предприятия появились вследствие того, что для них был открыт рынок ЕС. Хоть эти страны небольшие, но они смогли разместить на своей территории мощные производства, и это имело экономический смысл,
      – добавил Крамаренко.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.

      Теги: Новости Украины Авто Деньги Транш МВФ Реформы
      Источник: 24 канал
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