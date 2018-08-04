Что будет с военным комиссаром, который сбил насмерть супружескую пару на Херсонщине

В пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплинка, что на Херсонщине, произошло дорожно-транспортное, в котором погибла супружеская пара. Военного комиссара, который был за рулем уже уволили с работы и лишили звания.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала корреспондент.

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Автомобиль сначала сбил 22-летнюю женщину у столба, а 25-летнего мужчину водитель протянул несколько десятков метров. Машина остановилась только, потому что врезалась в дерево и забор. Супруги шли в магазин, у них осталось двое детей.

Известно, что перед аварией комиссар выпивал в местном ресторане. В военной части назначен уже новый комиссар. Он рассказал, что его предшественник проработал несколько месяцев.

Сейчас бывший военный находится под стражей.

"Выездом на место происшествия установили, что водитель ВАЗа – военнослужащий. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения", – сказал и.о. нач. отдела следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Евгений Шаталов.

Напомним, в Одесской области произошла смертельная авария на автодороге "Киев – Одесса". Автомобиль наехал на металлический отбойник, объезжая собаку.