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      Что будет влиять на шансы партий на местных выборах: версия политолога

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      Местные выборы отличаются от президентских или парламентских
      Местные выборы отличаются от президентских или парламентских / gettyimages.com

      Давать прогнозы относительно шансов политических сил на местных выборах нереально, пока нет конкретной даты проведения кампании. Опыт последних двух кампаний показывает, что все может резко и кардинально измениться.

      Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      По словам политолога, шансы зависят от того, насколько, в частности, партии "Слуга народа" удастся сохранить запас популярности. С началом осени и зимы, говорит Фесенко, тарифная проблема будет обостряться в связи с отопительным сезоном. То есть охлаждение популярности "Слуги народа" будет. Но, возможно, небольшое.

      Особенность местных кампаний заключается в том, что партиям и кандидатам нужно подстраиваться под местную повестку дня. Кроме того, доминируют местные партии. Но у партии "Слуга народа" на местных выборах особо новых "фишек" не будет. Продлится предыдущая идеология – смена элит, обновление власти. Сначала был президент – слуга народа. Затем народный депутат – слуга народа. Теперь будет депутат местного совета или мэр – слуга народа,
      – считает Владимир Фесенко.

      Все остальные партии, по его мнению, будут совмещать общенациональную повестку дня с местной. В зависимости от того, как прошла парламентская кампания, какие позиции есть в тех или иных регионах. Партии, которые были близки к преодолению пятипроцентного барьера на парламентских выборах, могут выиграть в отдельных областях или районах. К примеру, "Украинская стратегия" Гройсмана.

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      Владимир Фесенко также отмечает что в Киеве будет сложная ситуация и жесткая борьба. На мэра города будут баллотироваться Виталий Кличко, очевидно, Александр Ткаченко от "Слуги народа", возможно, даже Гройсман. Кличко, скорее, будет среди фаворитов. Хотя отношение к нему не будет уже столь романтичным, но шансы у него есть.

      Когда в Украине должны состояться местные выборы? Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти. Глава офиса президента Андрей Богдан недавно заявил, что реформу децентрализации необходимо закончить. Тогда можно говорить о проведении досрочных местных выборов.

      парламентські вибори
      Результаты парламентских выборов / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Владимир Гройсман Виталий Кличко Местные выборы 2020
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 августа
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