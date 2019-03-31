Что будут делать Порошенко и Зеленский, чтобы победить во втором туре: мнение эксперта

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, ни один из кандидатов в президенты не получил более 50% голосов. Поэтому в апреле состоится второй тур выборов, в котором, вероятно, будут соревноваться шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала рассказал, как кандидаты будут действовать дальше.

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По его словам, оба кандидата будут делать все, чтобы получить поддержку избирателей, которые в первом туре голосовали за других кандидатов. Кроме этого, и Порошенко, и Зеленский будут пытаться мобилизовать именно своего избирателя.

Оба политика будут привлекать VIP-агитаторов. То есть будут агитировать не только избирателей, но и публичных лиц, которые ранее были нейтральными, и кандидатов, которые не прошли во второй тур,

– пояснил политолог.

И добавил, что именно поэтому в 2010 году Тигипко поддержал Януковича, а в 2004 году Тимошенко не баллотировалась и выступала за Ющенко. Поэтому теперь очень важно услышать, кого поддержат те кандидаты, которые прекратят свою борьбу за президентское кресло.

Что будет делать Зеленский

Солонтай отметил, что политику нужно доказать, что его история не закончится на том, что он пройдет во второй тур. Кроме этого, во втором туре у него могут возникнуть проблемы.

Ведь когда люди за Зеленского в первом туре, то таким образом давали своеобразную "пощечину" украинской политике и запрос на ее обновление, добавил эксперт.

Теперь же на него будут "примерять" костюм дипломата, человека, который влияет на судебную систему, формирование Кабмина и тому подобное. Зеленского будут пытаться "затроллить" и показать, что он не серьезный,

– подчеркнул политолог.

Что будет делать Порошенко

По мнению Солонтая, для действующего президента важно кроме тех избирателей, которые его уже поддерживают, получить поддержку от других и во втором туре получить дополнительные голоса.

Большая проблема Порошенко – антирейтинг, который составляет примерно 50%. Избиратели готовы голосовать за любого, лишь бы не за него,

– прокомментировал политический эксперт.

И добавил, что среди избирателей Зеленского есть те, кто ненавидят украинскую политику в целом, а не только Петра Порошенко.

"Они – разные кандидаты и проблемы у них очень разные. Поэтому борьба между этими политиками будет острой", – подытожил Солонтай.



Данные экзит-пола по состоянию на 18:00

Смотрите полное интервью с политическим экспертом Александром Солантаем за 31 марта 2019 года: