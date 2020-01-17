Что читают народные депутаты: интересный опрос

Большинство украинцев за прошлый год не прочитали ни одной книги . Мы решили спросить, читают ли украинские депутаты и какую литературу могут порекомендовать народные избранники.

57% украинцев за год не прочитали ни одной книги. Впрочем, другая часть украинцев читает регулярно, в среднем до девяти книг в год.

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Исследователи говорят, что больше всего читает молодежь и люди пенсионного возраста. Большинство читает книги несколько раз в месяц. Впрочем, есть и такие, что читают книги ежедневно, таких 14% опрашиваемых. Правда, 4% респондентов сказали, что книги читают реже, чем раз в год.

Поэтому мы решили спросить украинских народных депутатов, какие три последние книги они прочитали. Узнали, почему Илья Кива и Николай Тищенко читают детскую литературу, писателей которых выбирают Святослав Вакарчук, Жан Беленюк и Владимир Вятрович и выяснили, по какой причине Вадим Рабинович не читает книг.

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