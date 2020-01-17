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      Что читают народные депутаты: интересный опрос

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      Что читают народные депутаты / 24 канал

      Большинство украинцев за прошлый год не прочитали ни одной книги . Мы решили спросить, читают ли украинские депутаты и какую литературу могут порекомендовать народные избранники.

      57% украинцев за год не прочитали ни одной книги. Впрочем, другая часть украинцев читает регулярно, в среднем до девяти книг в год.

      Читайте также: Большинство украинцев не прочитали за год ни одной книги: исследования

      Исследователи говорят, что больше всего читает молодежь и люди пенсионного возраста. Большинство читает книги несколько раз в месяц. Впрочем, есть и такие, что читают книги ежедневно, таких 14% опрашиваемых. Правда, 4% респондентов сказали, что книги читают реже, чем раз в год.

      Поэтому мы решили спросить украинских народных депутатов, какие три последние книги они прочитали. Узнали, почему Илья Кива и Николай Тищенко читают детскую литературу, писателей которых выбирают Святослав Вакарчук, Жан Беленюк и Владимир Вятрович и выяснили, по какой причине Вадим Рабинович не читает книг.

      Подробнее – смотрите в видео:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Литература
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