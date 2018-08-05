Что делают для освобождения украинцев в Греции и как не попасть "на крючок"

Несколько недель назад об украинцах, которым в Греции присуждают такие нереальные наказания, заговорила вся Украина. Двух наших соотечественников осудили там до 180 лет тюрьмы якобы за перевозку нелегалов. В целом же в греческие тюрьмы попали полторы сотни украинцев.

Суда, в основном, арендованны или зарегистрированны на фиктивных лиц. С каждого беженца турки берут по несколько тысяч долларов. Украинцам предлагают жить на яхте и возить туристов, и ночью на судно начинают сажать десятки беженцев.

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Когда ребята в плену начинают рассказывать своим родным, что происходит, то их запугивают и говорят, что надо молчать и делать то, что говорят. По данным МИД в Греции около 150 украинских заключенных. Это преступление там приравнивают к убийству. Выносят приговоры на сотни лет за решеткой.

Это морально-пропагандистские цифры, которые служат мерой предупреждения. Верхней границей наказания являются 25 лет, если они посещают школу, если они учат греческий язык, обычаи, традиции и ремесла греции это также влияет на уменьшение срока,

– сказал начальник Управления консульского обеспечения в МИД Василий Кирилич.

В МИД просят пустить к заключенным уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову и как можно быстрее вернуть в Украину условно досрочно освобожденных. Таких несколько десятков. Мужчин выпустили из тюрьмы, но им нужно стоять на учете в местной полиции.

Председатель благотворительной организации "Фонд Бумбураса" Пантелеймон Бумбурас помог освободить десять украинцев, которых обвинили в перевозке на судне оружия. Говорит, что нужно лучше информировать украинцев о работодателях-мошенниках.

В Одессе сейчас открывается офис, который будет давать информацию морякам какая фирма нормальная, какие нелегальные фирмы работают. Я разговаривал с министром недавно и будем открывать офисы в Херсоне и Мариуполе информационные,

– рассказал дипломат, председатель благотворительной организации "Фонд Бумбураса" Пантелеймон Бумбурас.

Украинские дипломаты просят уже в этом месяце госпитализировать Виталия Новака, ведь состояние его ухудшается.