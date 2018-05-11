Что делают Порошенко и Тимошенко, чтобы победить на выборах, – журналист

В администрации Президента Петра Порошенко отмалчиваются о том, почему у него такие маленькие рейтинги. Социологи говорят, что и у Тимошенко они не так высоки, ведь цифры, которые мы видим, это результат опросов среди тех людей, которые уже определились с выбором.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала журналистка Анна Калюжная.

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"Однако, такой известный блогер Виктор Околов, которого все знают, что он работает на администрацию президента. И он написал целый блог после этих исследований КМИЗ и рейтинга о том, якобы, посмотрите лучше, плохие рейтинги у Тимошенко. Что ее поддерживает только каждый 10-ый. То есть там акцентируют внимание на том, что на самом деле рейтинги плохие и у лидера этих социологических опросов", – рассказала журналистка.

По ее словам, таким образом в администрации пытаются отвлечь внимание. Также Калюжная объяснила, откуда такая уверенность в возможности попасть во второй тур у самого Порошенко. Для достижения такого результата активно работают: школы, ленты, перерезание, поместная церковь. По крайней мере, политологи говорят, что это тоже для поднятия рейтинга.

Во-вторых, старый добрый админресурс. То, что говорят прогнозы, он тоже будет использован. Еще полгода назад президент и его фракция переломили парламент и приняли закон, сняли статус госслужащих с глав райгос- и облгосадминистраций, чтобы снова Порошенко смог их назначать сам, без конкурса. Хотя, как реформу подавали: вот посмотрите, президент же отдает свои полномочия. А потом просто взяли и снова Порошенко отдали эти полномочия,

– отметила Анна Калюжная.

Такой закон Порошенко еще до нового года. По словам журналистки, все сделано для того, чтобы использовать этих людей, как админресурс. Это делали и все предыдущие президенты тоже. Калюжная заверила, что по мнению социологов у Тимошенкло тоже рейтинги не из высоких. Ведь цифры, которые мы видим, – это результаты опросов среди тех людей, которые уже определились с выбором.

"А есть 43 процента тех, кто еще не определился. И вот среди них рейтинг Тимошенко только 8 процентов. Есть еще одна интересная тенденция. Последние несколько месяцев начали очень активно политологи работать над Тимошенко. Говорить, что только она единственный неолигархический кандидат, все другие кандидаты, даже оппозиционные, работают на олигархов, особенно те певцы и шоумены. Но вот вчера я была на пресс-конференции, и удивлялась. Люди, не скрывая, сидят и говорят, мол, Тимошенко наш единственный вариант. И это известные политологи. Там Вадим Карасев сидел, который ранее на администрацию Порошенко работал. Олег Саакян", – добавила журналистка.

Напомним, известны результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-22 апреля.