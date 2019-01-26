Что делают российские спецслужбы в Польше и в чем угроза для Украины: объяснения посла

Российские спецслужбы чувствуют себя уверенно на территориях европейских государств. Они используют крайние правые и левые силы для дестабилизации отношений между Украиной и Польшей.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время 12-го Форума "Украина-Европа" в Польше, сообщает "5 канал".

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Дипломат подчеркнул, что похожую политику Кремль проводит для дестабилизации ситуации и в других странах Европы.

Российские спецслужбы также действуют в Польше. Пробуют использовать крайние правые, крайние левые силы для того, чтобы внести напряжение в польско-украинские отношения, чтобы ослабить позиции Польши в Европейском союзе. Но в Польше есть некий иммунитет против России. Они знают, что такое Россия, какую угрозу она несет,

– сказал он.

Участники форума "Украина-Европа" в Польше призвали политиков совместно действовать против гибридных атак Москвы.

Кроме того, Андрей Дещица анонсировал новый, интенсивный этап сотрудничества в украинско-польских взаимоотношениях. Он будет характеризоваться ростом количества встреч и двусторонних визитов. По его словам, сейчас Украина требует от Европы поддержки в вопросе противодействия российской агрессии и сближение с ЕС. Поэтому посол считает, что государство уже "выросло" из "Восточного партнерства".

В частности, один из шагов для улучшения коммуникации между Польшей и Украиной сделали 17 января. Так, КС Польши признал неконституционными положения обновленного Закона об институте национальной памяти с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".