Что делать, чтобы не попасть в снежную ловушку в горах: советы и предостережения от ГСЧС

Принимая во внимание сложные погодные условия, пока туристам не рекомендуется идти с путешествиями в горную местность.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал начальник 4 специальной поисково-спасательной группы ГСЧС Ивано-Франковской области Тарас Бринда.

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По его словам, погода в горах до сих пор остается осложненной.

Стоит ли туристам идти в горы

В последние дни погода характеризовалась сильными снегопадами, ограниченной видимостью, также понижением температуры, местами – до минус 19 градусов. Такие условия являются крайне неблагоприятными для туристических путешествий горной местностью. Конечно, в такой период стоит от них воздержаться.

Что сделать, чтобы не попасть в снежную ловушку

Человек должен выбрать соответствующий своему опыту и физической подготовке маршрут, который ему под силу. Маршрут нужно детально направить. Необходимо иметь специальную одежду и туристическое снаряжение, что особенно актуально зимой. Обязательно надо учесть прогноз погоды до трех суток. Если он неблагоприятный, то путешествие стоит отложить. Важно зарегистрироваться в подразделениях ГСЧС и оставить свои контактные данные и маршрут, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации было легче оказать помощь.

Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах

Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения. С самого первого и самого простого:

Человек не должен поддаваться панике, не должен терять самообладание. Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь. Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.



Как спастись во время схода снежной лавины

Напомним, в Карпатах пока значительная лавинная опасность.

Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялись?

Сочельник на Закарпатье выдался беспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.



Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.



Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего, приобщив к поисковым работам еще два горных поисково-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.



В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.



Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.



В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.