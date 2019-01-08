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      Что делать, чтобы не попасть в снежную ловушку в горах: советы и предостережения от ГСЧС

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      Принимая во внимание сложные погодные условия, пока туристам не рекомендуется идти с путешествиями в горную местность.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал начальник 4 специальной поисково-спасательной группы ГСЧС Ивано-Франковской области Тарас Бринда.

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      По его словам, погода в горах до сих пор остается осложненной.

      Стоит ли туристам идти в горы

      В последние дни погода характеризовалась сильными снегопадами, ограниченной видимостью, также понижением температуры, местами – до минус 19 градусов. Такие условия являются крайне неблагоприятными для туристических путешествий горной местностью. Конечно, в такой период стоит от них воздержаться.

      Что сделать, чтобы не попасть в снежную ловушку

      1. Человек должен выбрать соответствующий своему опыту и физической подготовке маршрут, который ему под силу.
      2. Маршрут нужно детально направить.
      3. Необходимо иметь специальную одежду и туристическое снаряжение, что особенно актуально зимой.
      4. Обязательно надо учесть прогноз погоды до трех суток. Если он неблагоприятный, то путешествие стоит отложить.
      5. Важно зарегистрироваться в подразделениях ГСЧС и оставить свои контактные данные и маршрут, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации было легче оказать помощь.

      Что делать, чтобы выжить, попав в снежную ловушку в горах

      Конкретные приемы спасения зависят от ситуации, ведь люди могут попасть под лавину, заблудиться или потерять часть снаряжения. С самого первого и самого простого:

      1. Человек не должен поддаваться панике, не должен терять самообладание.
      2. Человек должен, логично оценив ситуацию, подумать, что именно может сейчас спасти его жизнь.
      3. Не рекомендуется разделяться, вместе в таких ситуациях – всегда легче.


      Как спастись во время схода снежной лавины

      Напомним, в Карпатах пока значительная лавинная опасность.

      Что произошло в Карпатах 6 января и сколько туристов потерялись?
      Сочельник на Закарпатье выдался беспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о потерянных туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района. В условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. На их поиски сразу направили отделение горных поисковиков.

      Аж в 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах. Оставив спасателям GPS-координаты третьего, туристы были доставлены к месту их временного проживания.

      Спасатели же, в свою очередь, продолжили искать третьего, приобщив к поисковым работам еще два горных поисково-спасательных отделения. Около трех часов утра 7 января профессионалы ГСЧС нашли лыжную маску и палки заблудившегося, однако его рядом не обнаружили.

      В тот же вечер, 6 января, в Службу спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов.

      Около 11:50 утра 7 января спасатели нашли тело туриста, который не смог пойти вместе с друзьями и остался ждать спасателей.

      В 15:40 спасатели нашли одного из туристов со второй поисково-спасательной операции. Спасатели оценили состояние туриста как удовлетворительное. Но пока продолжаются поиски его товарища: мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Закарпатья Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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