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Что делать, если беременная женщина заболела ОРВИ

22 Читати новину українською
ОРВИ во время беременности
ОРВИ во время беременности / tvoymalysh.com.ua

Во время беременности женщинам рекомендуется не употреблять сильных препаратов, в частности, антибиотики. И если женщина подцепила острую респираторную вирусную инфекцию, то есть несколько способов, как можно облегчить состояние простуды без вредных препаратов.

Об этом рассказал врач-отоларинголог Анатолий Власенко, передает "Обозреватель".

Во время простуды беременным при повышении температуры можно использовать препараты, содержащие парацетамол. Если удастся снизить температуру, то это облегчит и боль в голове.

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Если заложен нос, врачи выписывают капли, которые можно использовать не более трех дней. И ими можно пользоваться, если нет нарушений кровотока матки.

Если болит горло, его можно полоскать соляным раствором (пол чайной ложки соли на стакан воды). И обязательно не забывать за теплое питье. Если простуда затянется и пойдут бактериальные осложнения – медик может прописать антибиотики.

Нельзя употреблять при ОРВИ местные лекарства для лечения горла: медикаментозные леденцы, пшикалки, ополаскиватели. Также нельзя употреблять противовирусные препараты.

Теги: Лекарства Здоровье Лечение Инфекция Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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