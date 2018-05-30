Что делать, если беременная женщина заболела ОРВИ

Во время беременности женщинам рекомендуется не употреблять сильных препаратов, в частности, антибиотики. И если женщина подцепила острую респираторную вирусную инфекцию, то есть несколько способов, как можно облегчить состояние простуды без вредных препаратов.

Об этом рассказал врач-отоларинголог Анатолий Власенко, передает "Обозреватель".

Во время простуды беременным при повышении температуры можно использовать препараты, содержащие парацетамол. Если удастся снизить температуру, то это облегчит и боль в голове.

Читайте также: Как приучить ребенка к здоровому питанию: советы

Если заложен нос, врачи выписывают капли, которые можно использовать не более трех дней. И ими можно пользоваться, если нет нарушений кровотока матки.

Если болит горло, его можно полоскать соляным раствором (пол чайной ложки соли на стакан воды). И обязательно не забывать за теплое питье. Если простуда затянется и пойдут бактериальные осложнения – медик может прописать антибиотики.

Нельзя употреблять при ОРВИ местные лекарства для лечения горла: медикаментозные леденцы, пшикалки, ополаскиватели. Также нельзя употреблять противовирусные препараты.