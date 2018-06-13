Что делать, если болит живот

Когда болит живот, часто люди надеются, что это пройдет через несколько минут. Но и трудно определить – из-за чего возникло дискомфортное ощущение.

Боль в животе может свидетельствовать о серьезных заболеваниях не только желудочно-кишечного тракта или о неправильном питании. Боль в животе может быть разной – колоть, спазмировать, резать, передает Lifehacker.

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И эту боль могут провоцировать не только продукты питания, это может отдавать боль от почек, мочевого пузыря, внутренних половых органов и др.

Что делать, когда есть запор? Когда у вас запор, то это, скорее всего, нарушение работы кишечника. Спровоцировать запор могут: черный чай и кофе, алкоголь, хлеб и выпечка, дрожжи, сахар, рафинированная мука и прочее.

Чтобы избавиться от запоров без применения препаратов – пейте больше воды, ешьте как можно больше овощей и фруктов, добавьте в рацион жиры, больше двигайтесь.

Диетологи рекомендуют есть следующие продукты: шпинат, горошек, бананы, капусту, семена льна, мед, груши, спаржу, чернослив, овсянку, персики и абрикосы, грецкие и кедровые орехи, миндаль и др.

Что делать, когда есть диарея? Чаще всего жидкий стул сопровождает различные кишечные расстройства, в частности, инфекции и отравления. Стоит пить много воды и принять энтеросорбенты, в частности, активированный уголь или его аналоги и обратиться к врачу.

Что делать, когда есть тошнота и рвота? Чаще всего такие симптомы возникают при отравлениях и кишечных инфекциях. Нужно много пить воды и находиться на свежем воздухе.

Ни в коем случае не ложитесь, можно сделать холодный компресс, выпить ромашковый или мятный чай, съесть кусочек имбиря. Не пейте газированные напитки и не ешьте тяжелую пищу. Также можно выпить энтеросорбенты.

Что делать, когда есть вздутие? Вздутие или тошнота может быть симптомом диспепсии – несварения. Оно пройдет само собой, но лучше не есть продуктов и блюд, которые вызывают вздутие. В частности, это капуста, перец и бобовые.

Что делать, когда есть признаки острого живота? Если вы заметили такие симптомы, как сильная боль в любом районе живота, холодный пот, рвота кровью, черный стул или стул с кровью – срочно вызывайте "скорую".

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