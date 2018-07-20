Что делать, если досаждают сухие мозоли на стопах ног

Если на ногах появляются мокрые мозоли – кожа страдает. И если мозоли сухие – кожа научилась защищаться. Простые способы помогут вернуть коже ног мягкость и здоровый вид.

Откуда берут сухие мозоли? В организме все идет по плану – омертвевшие клетки отшелушиваются, а их место занимают новые, которые поднимаются с нижних слоев, передает Lifehacker.

Читайте также: 5 повседневных привычек, которые вызывают вздутие живота

Но иногда бывают сбои – если на участок кожи постоянно давить, чувствуется трение, то омертвевшие клетки перестают осыпаться и начинают спрессовываются.

Чем дольше продолжается давление – тем ниже становится этот спрессованный ороговевший слой. Так организм пытается защитить стопы от возможных травм.

Как избавиться от сухих мозолей? Способов много.

1. Сделайте теплую ванночку на 5-10 минут и аккуратно поработайте пемзой. Повторите процедуру 2-3 раза.

2. Используйте увлажняющий крем или глицерин – тогда спрессованная кожа начнет отшелушиваться. Лучше наносить крем после ванночки.

3. Покупайте специальные средства в аптеке – кремы, которые содержат салициловую кислоту и лактат аммония. Эти элементы разрушают связи между ороговевшими клетками и заставляют их шелушиться.

4. Среди народных методов распространенным является компресс из уксуса или масла, с которым можно идти спать. Это поможет затвердевшей коже отшелушиваться. После этого стопы будут как у младенца – мягкие и нежные.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.