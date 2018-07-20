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Что делать, если досаждают сухие мозоли на стопах ног

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Сухие мозоли на ногах: что делать
Сухие мозоли на ногах: что делать / poradnica.com

Если на ногах появляются мокрые мозоли – кожа страдает. И если мозоли сухие – кожа научилась защищаться. Простые способы помогут вернуть коже ног мягкость и здоровый вид.

Откуда берут сухие мозоли? В организме все идет по плану – омертвевшие клетки отшелушиваются, а их место занимают новые, которые поднимаются с нижних слоев, передает Lifehacker.

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Но иногда бывают сбои – если на участок кожи постоянно давить, чувствуется трение, то омертвевшие клетки перестают осыпаться и начинают спрессовываются.

Натоптиш на ступні

Чем дольше продолжается давление – тем ниже становится этот спрессованный ороговевший слой. Так организм пытается защитить стопы от возможных травм.

Как избавиться от сухих мозолей? Способов много.

1. Сделайте теплую ванночку на 5-10 минут и аккуратно поработайте пемзой. Повторите процедуру 2-3 раза.

2. Используйте увлажняющий крем или глицерин – тогда спрессованная кожа начнет отшелушиваться. Лучше наносить крем после ванночки.

3. Покупайте специальные средства в аптеке – кремы, которые содержат салициловую кислоту и лактат аммония. Эти элементы разрушают связи между ороговевшими клетками и заставляют их шелушиться.

4. Среди народных методов распространенным является компресс из уксуса или масла, с которым можно идти спать. Это поможет затвердевшей коже отшелушиваться. После этого стопы будут как у младенца – мягкие и нежные.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Красивое тело Советы Медицина Народная медицина
Источник: 24 Канал
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