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      Что делать, если на работе задерживают зарплату

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      Как получить задолженность по зарплате и наказать работодателя за задержку
      Как получить задолженность по зарплате и наказать работодателя за задержку / Иллюстративное фото

      В Украине месяцы могут задерживать выплату зарплат как на государственных, так и частных предприятиях. Однако не существует ни одной уважительной причины, которая оправдывала бы работодателя, который не выплачивает работнику зарплату.

      Право на своевременную оплату труда гарантируется Конституцией Украины. Однако многие украинцы работают неофициально, поэтому доказать факт задержки зарплаты бывает очень сложно, рассказала адвокат Валерия Гудий, сообщает Styler.

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      Что делать, чтобы получить задолженность по зарплате?

      Прежде всего надо в письменной форме требовать от работодателя выплатить зарплату. Такое обращение, скорее всего, не принесет пользы. Однако для дальнейших жалоб желательно, чтобы работник зафиксировал ряд действий, которые делал для получения задержанной зарплаты. Это пригодится, убеждает Гудий.

      Далее следует определиться с целями, которых вы хотите достичь: наказать, оштрафовать работодателя, получить зарплату или получить больше денег, чем задолженная сумма. В зависимости от этого формируются направления дальнейших действий.

      Чтобы получить задолженность по зарплате, свои права можно отстоять в суде. Кроме того, в суде можно требовать возместить еще и сумму морального вреда, которую нанес работодатель, не выплачивая зарплату.

      Бывают случаи, когда невыплата зарплаты бывает не только систематической, но и массовой. В такой ситуации адвокат советует открыть коллективный трудовой спор. Его рассмотрению способствует Национальная служба посредничества и примирения (территориальные органы).

      Безусловно, в процессе защиты прав и интересов необходима юридическая поддержка, которая позволит достичь максимально возможных результатов с минимальными временными затратами,
      – отметила Гудий.

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      Получить задолженность по зарплате через суд еще и с суммой морального ущерба

      Какое наказание грозит руководителю за невыплату зарплаты?

      Закон предусматривает для руководителя административную и уголовную ответственности за такое нарушение. Так, за задержку зарплаты или выплату не в полном объеме руководителю грозит штраф в размере от 510 до 1700 гривен. Такие небольшие суммы – своего рода предупреждение, говорит адвокат.

      За умышленную и безосновательную невыплату зарплаты больше чем за 1 месяц руководителя компании могут привлечь к уголовной ответственности. За это наказывают штрафом в размере от 8500 до 17000 гривен. Или руководителя могут отправить за это на исправительные работы сроком до 2 лет, или даже посадить на 2 года и лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

      Кроме того, руководителю компании могут угрожать финансовые санкции. Их накладывают должностные лица Госслужбы по вопросам труда (территориальные органы) после проведения необходимой проверки. Размер таких санкций на сегодня – 12 тысяч 519 гривен (то есть 3 минимальных зарплаты).

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      Теги: Новости Украины Судьи Деньги Работа Штрафы Законодательство Зарплата
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