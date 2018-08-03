Что делать, если не получается второй раз забеременеть: советы психолога

Во второй раз забеременеть не всегда легко, даже если первый опыт материнства был удачный. И часто этому причиной являются психологические переживания.

Об этом рассказала психолог и репродуктолог Анна Блинкова, передает "Обозреватель".

Если же подозрение на возможные психологические причины бесплодия, стоит обратить внимание на следующие моменты:

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как долго пытались забеременеть первый раз (если были сложности, то каковы причины и как их удалось решить); как протекала первая беременность (важно не только физиологическое самочувствие (токсикоз, угроза выкидыша), но и психологическая атмосфера, которая сопровождала беременность); как проходили роды – были ли какие-то неоправданные ожидания, травмирующие события и тому подобное. Иногда быстрые роды могут также быть травматическими как и длительные и тяжелые; как проходила адаптация (первый год жизни ребенка): анализируем опыт налаживания грудного вскармливания, здоровья, организацию помощи со стороны родных, общую психологическую ситуацию первого года.

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После этого анализа нужно проработать все "замороженные" переживания и найти актуальность потребности на рождение второго ребенка в семье для самой женщины, мужа, ребенка и родственников, если они живут вместе.

За желанием родить второго ребенка, может скрываться ряд проблем:

стремление заполнить пустоту, возникшую между супругами; возможность сохранить брак или желание удержать партнера; поиск смысла жизни или страх проявить себя ненужной для близких; страх перед профессиональной реализацией (выход из декрета); ригидные установки: какая лучшая возрастная разница между детьми, сколько должно быть детей в семье, желание ребенка конкретного пола.

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