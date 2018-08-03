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Что делать, если не получается второй раз забеременеть: советы психолога

57 Читати новину українською
Что делать, если не получается второй раз забеременеть
Что делать, если не получается второй раз забеременеть / yavahitna.com.ua

Во второй раз забеременеть не всегда легко, даже если первый опыт материнства был удачный. И часто этому причиной являются психологические переживания.

Об этом рассказала психолог и репродуктолог Анна Блинкова, передает "Обозреватель".

Если же подозрение на возможные психологические причины бесплодия, стоит обратить внимание на следующие моменты:

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  1. как долго пытались забеременеть первый раз (если были сложности, то каковы причины и как их удалось решить);
  2. как протекала первая беременность (важно не только физиологическое самочувствие (токсикоз, угроза выкидыша), но и психологическая атмосфера, которая сопровождала беременность);
  3. как проходили роды – были ли какие-то неоправданные ожидания, травмирующие события и тому подобное. Иногда быстрые роды могут также быть травматическими как и длительные и тяжелые;
  4. как проходила адаптация (первый год жизни ребенка): анализируем опыт налаживания грудного вскармливания, здоровья, организацию помощи со стороны родных, общую психологическую ситуацию первого года.

Що робити, якщо не виходить вдруге завагітніти

После этого анализа нужно проработать все "замороженные" переживания и найти актуальность потребности на рождение второго ребенка в семье для самой женщины, мужа, ребенка и родственников, если они живут вместе.

За желанием родить второго ребенка, может скрываться ряд проблем:

  1. стремление заполнить пустоту, возникшую между супругами;
  2. возможность сохранить брак или желание удержать партнера;
  3. поиск смысла жизни или страх проявить себя ненужной для близких;
  4. страх перед профессиональной реализацией (выход из декрета);
  5. ригидные установки: какая лучшая возрастная разница между детьми, сколько должно быть детей в семье, желание ребенка конкретного пола.

Як завагітніти вдруге

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Беременность и роды Психология Советы Дети
Источник: 24 Канал
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