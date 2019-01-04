Что делать, если разбился термометр

Все у кого дома есть термометр боятся его разбить из-за ядовитости ртути, содержащейся в нем. Но часто это действительно случается.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на рекомендации, которые дает Агентство США по охране окружающей среды.

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1. Наденьте резиновые, нитриловые или латексные перчатки.

2. Осторожно соберите осколки от термометра и положите их на кусок бумажного полотенца. Сверните его и поместите в пластиковый пакет (или зип-пакет), который можно герметично закрыть.

3. Используйте скребок или кусок картона для того, чтобы собрать частички ртути в небольшой шарик. Движения должны быть спокойными чтобы ртуть бесконтрольно не разнеслась по дому.

Ртуть может распространяться на большие расстояния, поэтому важно осмотреть все помещения и заглянуть во все щели. В темной комнате используйте фонарик.



Ртуть нельзя собирать пылесосом

4. Чтобы собрать крошки ртути используйте пипетку. Затем осторожно выжмите ртуть из пипетки на влажное бумажное полотенце.

С помощью двух листов картона заверните ртуть в полотенце. Поместите полотенце в зип-пакет, закройте и промаркируйте, что там находится ртуть.

5. После того, как вы собрали крупные частицы, возьмите крем для бритья и смажьте им щетку. Протрите щеткой зараженные места – это поможет собрать совсем мелкие частички ртути.

Как еще один вариант, вы можете использовать скотч, чтобы собрать мелкие стекло и ртуть. Важно медленно отклеивать его от поверхности, чтобы ртуть успела зацепиться за клейкую ленту.



Скотч поможет собрать ртуть

Скотч и щетку также положите в зип-пакет и промаркируйте. После уборки помещение проветривайте в течение 24 часов.

6. Все зараженные ртутью вещи необходимо отнести в пункты утилизации. Их адреса можно узнать у работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или в райгосадминистрации.

Чего нельзя делать

Использовать пылесос: он только рассеет ртуть в воздухе.

Использовать щетку или веник для уборки: это измельчит ртутные шарики на отдельные частицы и разнесет их по квартире.

Не выливайте ртуть в водосток: она может осесть в водопроводной системе и вызвать проблемы с ремонтом в будущем. Также это может заразить септический резервуар или очистные канализационные сооружения.

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