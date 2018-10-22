Что делать, если ребенка дразнят в садике

Очень часто дети в садике страдают от разнообразных обид со стороны сверстников. Родителям стоит знать, как помочь ребенку, не навредив еще больше.

1. Для того, чтобы принять правильное решение и помочь малышу, необходимо найти причину издевательств детей над вашим чадом, передает "Наша мама".

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Чаще всего в детских садах дразнят тех, кто слабее – морально или физически, застенчивых, спокойных, робких и тихих детей.

2. Важно поднять ребенку самооценку – (похвалой и любовью) – он достоин и должен требовать к себе уважения со стороны окружения. Если своевременно не исправить ситуацию, то низкая самооценка будет "расти" вместе с малышом, страхи и комплексы ему обеспечены.



Чаще всего в садиках дразнят слабых и спокойных детей

Психологи рекомендуют не жалеть детей в таком случае, ведь это только усилит у них чувство слабости, беспомощности и еще большую неуверенность в себе.

Главное – вдохновить ребенка не бояться, тогда он почувствует себя защищенным и более уверенным, научится решать проблемы самостоятельно. Не стоит учить детей нападениям, нужно обучить их защите, чтобы они не нападали в ответ или потакали обидам, а требовали уважения к себе.

3. Родителям не стоит пытаться решить проблему самостоятельно, эффект будет кратковременным. Если травля в саду не прекращается – стоит поднимать вопрос на родительском собрании и сходить вместе с ребенком или всеми участниками конфликта к психологу.

Также специалисты рекомендуют записать ребенка на активный вид спорта. Если и это не помогает – стоит перевести ребенка в другой садик.



Поднимите ребенку самооценку – это поможет ему не обращать внимания на обиды сверстников

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