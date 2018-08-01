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Что делать, если ребенок боится грозы

48 Читати новину українською
Что делать, если ребенок боится грозы
Что делать, если ребенок боится грозы / pinterest.com

Некоторые дети могут спокойно играть во время грозы, другие же панически боятся такого явления.

Для того, чтобы помочь преодолеть страх грозы, нужно вычислить когда она будет, пишет портал "Наша Мама".

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Именно тогда можно запланировать дела так, чтобы быть во время грозы рядом с ребенком. В теплой и уютной обстановке она сможет легче пережить явление природы.

Будьте поруч з дитиною під час грози
Будьте рядом с ребенком во время грозы

Попробуйте объяснить, что такое гроза и почему она возникает. Ребенок будет меньше бояться того, что он знает, чем неизвестного ему явления. Во время грозы не паникуйте, так как ребенку передаются все эмоции. Можно включить мультик или поиграть в игрушку.

Родители могут предложить ребенку надуть воздушный шарик. А потом его отпустить. Шарик может быть олицетворением тучки, которая быстро исчезает.

Не нужно говорить, что гроза для ребенка безопасна. Поскольку дети могут проводить эксперименты на себе – безопасна или опасна гроза. Нужно объяснить, что, когда ты сидишь дома, то природное явление безопасное, а когда ты на улице – то гроза может угрожать жизни.

Гроза безпечна для дитини вдома
Гроза безопасна для ребенка дома

Если кто-то из семьи боится грозы, то не стоит показывать этот страх. Ребенок наблюдает за поведением взрослых, и если они ведут себя спокойно и не напрягаются, то в дальнейшем ребенок будет копировать такое поведение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровье
Источник: 24 Канал
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