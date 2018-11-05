Что делать, если ребенок боится купаться

Некоторые дети любят купаться и получают удовольствие от этой процедуры. Другие же боятся воды, устраивают истерики и наотрез отказываются купаться.

О причинах страха воды пишет портал "Наша Мама".

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1. Неправильная атмосфера во время купания

Первые купания очень важны для ребенка, который должен понять, что эта процедура не принесет ему вреда. И иногда родители слишком шумят, начинают ссориться. Такая атмосфера очень пугает ребенка и он начинает плакать.

2. Температура воды

Это очень важно, поскольку при неправильной температуре малыш не захочет повторять процедуру. Семейные врачи отмечают, что температура не должна быть выше 36-37 градусов.



Температура воды не должна быть выше 36-37 градусов

3. Негативный опыт

Так, малыши все запоминают. К примеру, ребенок откажется от купания из-за того, что однажды упал в ванной или захлестнулся водой. Или же во время купания моющие средства попали в глаза малыша, что вызвало жжение и слезы.

Что делать, если малыш не хочет купаться

Поэтому родителям необходимо испытать способы, которые помогут ребенку забыть все эти проблемы. К примеру, если ребенок боится купаться голым, то можно не снимать одежду, а купать его в ней. При этом можете сыграть в игру, за правильный ответ ребенок будет снимать одежду, а родители будут обещать одеть на него что-то хорошее и чистое.

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Если ребенок боится упасть в большой ванне, то лучше используйте маленькую ванночку, чтобы избавиться от этих страхов. В ванну также можно постелить резиновый коврик или же использовать специальное креслице для купания.

Также родителям необходимо вести себя спокойно, чтобы эти эмоции передались малышу.

Попробуйте играть с ребенком во время купания, отвлеките его от страхов, особенно в этом помогут водные игрушки. Можно также принести в ванночку любимую игрушку малыша.



Принесите в ванночку любимую игрушку малыша

Нужно помнить, что для преодоления страха необходимо некоторое время. Поэтому родители должны запастись терпением и избегать срывов, если что-то не удается.

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