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      Что делать, если ребенок боится купаться

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      Что делать, если ребенок боится купаться
      Что делать, если ребенок боится купаться / babycenter.com

      Некоторые дети любят купаться и получают удовольствие от этой процедуры. Другие же боятся воды, устраивают истерики и наотрез отказываются купаться.

      О причинах страха воды пишет портал "Наша Мама".

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      1. Неправильная атмосфера во время купания

      Первые купания очень важны для ребенка, который должен понять, что эта процедура не принесет ему вреда. И иногда родители слишком шумят, начинают ссориться. Такая атмосфера очень пугает ребенка и он начинает плакать.

      2. Температура воды

      Это очень важно, поскольку при неправильной температуре малыш не захочет повторять процедуру. Семейные врачи отмечают, что температура не должна быть выше 36-37 градусов.

      Температура води не повинна бути вищою ніж 36-37 градусів
      Температура воды не должна быть выше 36-37 градусов

      3. Негативный опыт

      Так, малыши все запоминают. К примеру, ребенок откажется от купания из-за того, что однажды упал в ванной или захлестнулся водой. Или же во время купания моющие средства попали в глаза малыша, что вызвало жжение и слезы.

      Что делать, если малыш не хочет купаться

      Поэтому родителям необходимо испытать способы, которые помогут ребенку забыть все эти проблемы. К примеру, если ребенок боится купаться голым, то можно не снимать одежду, а купать его в ней. При этом можете сыграть в игру, за правильный ответ ребенок будет снимать одежду, а родители будут обещать одеть на него что-то хорошее и чистое.

      via GIPHY

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      Если ребенок боится упасть в большой ванне, то лучше используйте маленькую ванночку, чтобы избавиться от этих страхов. В ванну также можно постелить резиновый коврик или же использовать специальное креслице для купания.

      Также родителям необходимо вести себя спокойно, чтобы эти эмоции передались малышу.

      Попробуйте играть с ребенком во время купания, отвлеките его от страхов, особенно в этом помогут водные игрушки. Можно также принести в ванночку любимую игрушку малыша.

      Принесіть у ванночку улюблену іграшку малюка
      Принесите в ванночку любимую игрушку малыша

      Нужно помнить, что для преодоления страха необходимо некоторое время. Поэтому родители должны запастись терпением и избегать срывов, если что-то не удается.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       

      Теги: Здоровье Уход за младенцами Дети
      Источник: 24 Канал
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