Ушная сера является важным веществом для очистки и смазки слуховых каналов. Она защищает внутреннее ухо от пыли, грязи и насекомых.

Кроме того, сера имеет противогрибковые и антибактериальные свойства. Об этом рассказал лор Сан Сункаранени, передает ВВС.

"Когда все в норме, кожа с барабанной перепонки выходит ушным каналом через маленький эскалатор, медленно мигрируя по каналу наружу – этот процесс обычно выталкивает и серу", – отметил Сан Сункаранени.

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Со слов лора, серу можно легко удалить из ушей дома, но некоторые манипуляции могут нанести вред здоровью слуха.

Что делать, если сера забила ухо?

Часто люди успользуют ватные палочки, но зря. К сожалению, кое-кто использует их, когда этого делать не стоит. Ведь есть люди, которые страдают от пробок из-за узкого канала или инфекции,

– отметил он.

Сан Сункаранени объяснил, что это может вызвать потерю слуха и дискомфорт из-за ощущения давления.

В частности, популярные ватные палочки могут затолкать серу еще глубже и образовать в ухе пробку. Самостоятельно дома можно смягчить серу чем-то вроде капель оливкового масла, или же растворить ее чем-то сильнее, например, бикарбонатом натрия или перекисью водорода.

Но лучше с такими проблемами обращаться к медикам.

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