22:26
9 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 17°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Что делать, если сера забила ухо

244 Читати новину українською
Что делать, если сера забила ухо
Что делать, если сера забила ухо / unsplash.com

Ушная сера является важным веществом для очистки и смазки слуховых каналов. Она защищает внутреннее ухо от пыли, грязи и насекомых.

Кроме того, сера имеет противогрибковые и антибактериальные свойства. Об этом рассказал лор Сан Сункаранени, передает ВВС.

"Когда все в норме, кожа с барабанной перепонки выходит ушным каналом через маленький эскалатор, медленно мигрируя по каналу наружу – этот процесс обычно выталкивает и серу", – отметил Сан Сункаранени.

Читайте также: Почему опасно разогревать рис: медики удивили объяснением

Со слов лора, серу можно легко удалить из ушей дома, но некоторые манипуляции могут нанести вред здоровью слуха.

Что делать, если сера забила ухо?

Часто люди успользуют ватные палочки, но зря. К сожалению, кое-кто использует их, когда этого делать не стоит. Ведь есть люди, которые страдают от пробок из-за узкого канала или инфекции,
– отметил он.

via GIPHY

Сан Сункаранени объяснил, что это может вызвать потерю слуха и дискомфорт из-за ощущения давления.

В частности, популярные ватные палочки могут затолкать серу еще глубже и образовать в ухе пробку. Самостоятельно дома можно смягчить серу чем-то вроде капель оливкового масла, или же растворить ее чем-то сильнее, например, бикарбонатом натрия или перекисью водорода.

Но лучше с такими проблемами обращаться к медикам.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Народная медицина Лечение Гигиена
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
сегодня, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 181
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
сегодня, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 481
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
132
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
сегодня, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
сегодня, 19:01 Хактивист про кибербезопасность Украины: Нельзя повысить эффективность пустоты
Євгенія Мазур 181
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук