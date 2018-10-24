Что делать, если у мужчины есть чувства к бывшей: комментарий психолога

Случается, что женщины после замужества узнают о том, что у мужа до сих пор есть чувства к человеку с предыдущих отношений (когда разлука произошла по его инициативе). И эти чувства у него периодически проявляется. Как женщине действовать в такой ситуации, чтобы сохранить семью?

Об этом рассказала семейный психолог Наталья Гаевская на своей странице в Facebook.

"Отношения не всегда складываются просто и легко, а особенно, когда есть кто-то "третий". Из-за этого возникает ощущение: "Я не на первом месте", "Есть кто-то важнее меня", "я недостаточно хороша для него" и тому подобное. Эти и похожие мысли могут чуть ли не сводить с ума, заставляя чувствовать собственную ненужность и второстепенность, гнев, отчаяние и сомнения в правильности сделанного выбора", – пишет специалист.

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В такой ситуации не стоит забывать, что мужчина все же с вами, а не с другой женщиной. Больше всего расшатывает в такой ситуации отсутствие четкой определенности – кем вы есть на самом деле для своего мужа, а еще к этому всему добавляется собственная неуверенность в своей привлекательности и важности.

По мнению психолога, возможно, в такой ситуации человек переживает из-за того, что его покинули, потому что это существенный удар по его собственной самооценке, особенно, если были сильные чувства. Поэтому мужчина новыми отношениями может пытаться компенсировать неудачу и "подлечить" самоуважение и самооценку.

А возможно наоборот, решил, что предыдущие отношения таки завершены, и пытается строить новые отношения со своей женой, однако, иногда воспоминания, как фантомные боли, дают о себе знать,

– считает Гаевская.

Но также проблема может крыться в том, что в отношениях партнеры ожидают друг от друга необходимых поступков: видеть и ценить каждого, разделять взгляды и убеждения, быть нераздельной "половинкой". Но очень редко пары задают себе вопрос – почему им эти желанные поступки такие важные?

"Почему мне важно, чтобы мой муж никогда не вспоминал о той, другой? Если откровенно дать себе ответ на этот и другие вопросы, то станет понятно, что мы таким образом надеемся получить подтверждение собственной ценности и значимости друг для друга. Обеспечить безопасность, ощущение любви и собственной ценности в отношениях, на самом деле используя друг друга", – объясняет психолог.

Что делать? В таких ситуациях стоит откровенно пообщаться – без обвинений, претензий и требований донести, что происходит с вами, как вы себя чувствуете в этих отношениях, чего хотите и ожидаете от них, как видите будущее. Также важно во время такого разговора услышать и понять позицию партнера.

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