Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу: объясняет Комаровский

Примерзание языка или губ к металлическим предметам является классическим "осложнением" детских игр на морозе.

Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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Для решения этой ситуации есть 2 варианта действий.

В первом вы можете взять с собой тот предмет, который примерз – лыжная палка, топор, санки – домой. Под воздействием теплого воздуха, можно подождать или применить фен или же теплую воду и тогда предмет сам отсоединится от языка или губ.



Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу

Если принести домой предмет нельзя, а это бывает, когда язык или губы ребенка примерзли к забору или автомобилю, нужно бежать в ближайшее помещение за теплой водой. Подогретую воду нужно лить на металл или же набрать жидкости в пакет и приложить к языку и предмету.

Но если язык ребенка примерз к металлу, а рядом только природа, тогда нужно действовать по-другому. Комаровский советует расположить свои ладони как можно ближе к языку ребенка (по обе стороны) и отогревать дыханием.

Еще один способ помочь малышу – помочиться в пакет и приложить это к языку. Если нет пакета, то можно использовать резиновые перчатки или презервативы.

Относительно заживления ран на языке и зубах, то специального средства нет. Можно обработать рану хлоргексидином или мирамистином. А потом дело за иммунитетом. Также лучше избегать употребления внутрь кислого, острого, горячего и очень холодного.

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