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      Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу: объясняет Комаровский

      48 Читати новину українською
      Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу
      Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу

      Примерзание языка или губ к металлическим предметам является классическим "осложнением" детских игр на морозе.

      Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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      Для решения этой ситуации есть 2 варианта действий.

      В первом вы можете взять с собой тот предмет, который примерз – лыжная палка, топор, санки – домой. Под воздействием теплого воздуха, можно подождать или применить фен или же теплую воду и тогда предмет сам отсоединится от языка или губ.

      Що робити, якщо у дитини язик примерз до металу
      Что делать, если у ребенка язык примерз к металлу

      Если принести домой предмет нельзя, а это бывает, когда язык или губы ребенка примерзли к забору или автомобилю, нужно бежать в ближайшее помещение за теплой водой. Подогретую воду нужно лить на металл или же набрать жидкости в пакет и приложить к языку и предмету.

      Но если язык ребенка примерз к металлу, а рядом только природа, тогда нужно действовать по-другому. Комаровский советует расположить свои ладони как можно ближе к языку ребенка (по обе стороны) и отогревать дыханием.

      Еще один способ помочь малышу – помочиться в пакет и приложить это к языку. Если нет пакета, то можно использовать резиновые перчатки или презервативы.

      via GIPHY

      Относительно заживления ран на языке и зубах, то специального средства нет. Можно обработать рану хлоргексидином или мирамистином. А потом дело за иммунитетом. Также лучше избегать употребления внутрь кислого, острого, горячего и очень холодного.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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